新世界11 SKIES傳易手　直擊機管局近期「進駐」　標誌現圍封白板

【11 SKIES／機管局／機場／新世界發展】近日傳出機場管理局將接管機場島上、原由新世界發展承建及營運的11 SKIES項目七成控制權，雙方未有公布是否成事。《香港01》記者今日（14日）下午到試業的商場直擊，發現部份圍封白板突然增添了香港國際機場的圖案及名牌，部份則貼上機管局「機場城市」（SKYTOPIA）項目的宣傳廣告，目測商場內部再無新世界發展的標誌，暫時只保留裝修及命名風格。



11 SKIES尚未式開幕，今日所見，人流繼續稀少，絕大部份舖位空置，部份區域繼續以欄杆圍封，由於沒有開燈看不到盡頭，目測人氣為旺的地方是咖啡店。寫字樓方面，僅一座有公司進駐，其餘兩座空置；廣告牌介紹長期泊車優惠，3日收費400元，即一日只需133.3元，貼近運輸署多層停車場的收費。



5月14日在機場11 SKIES可見，人流繼續稀少，不見人影。（蔡正邦攝）

5月14日在機場11 SKIES可見，人流繼續稀少，不見人影。（蔡正邦攝）

5月14日在機場11 SKIES可見，偌大的中庭空無一人，只有數塊告示牌孤伶伶豎立着。（蔡正邦攝）

傳機管局接管11 SKIES零售餐飲空間 涉七成控制權

新世界發展旗下11 SKIES落成以來人流稀少，出租率長期低迷，甚至被形容為「死場」。《南華早報》昨日（13日）報道，機管局已接管11 SKIES項目的七成控制權，即266萬平方呎的零售和餐飲空間，但目前尚未知道機管局會否接管餘下57萬平方呎的娛樂空間及辦公室。

11 SKIES所在位置原為航天城高爾夫球場，機管局批予新世界發展興建11 SKIES，總投資額高達200億港元。依照協議，新世界每年將須支付18億元的保證租金，或最高可達該項目年總收入的30%（以較高者為準），於2028年開始支付租金，持續至2066年。

目測最受歡迎的店舖為「Ideaology」咖啡店，有數人正排隊等待咖啡沖製。（蔡正邦攝）

直擊11 SKIES繼續空無一人 僅咖啡店人氣旺

《香港01》記者今午（14日）到11 SKIES直擊，發現商場的人流繼續稀少，絕大部份舖位空置，偌大的中庭更是空無一人，只有數塊告示牌孤伶伶豎立着，目測人氣最旺的是「Ideaology」咖啡店，有數人正排隊等待咖啡沖製，估計為附近寫字樓的上班族。

11 SKIES部份區域未知原因被欄杆圍封，由於沒有開燈，從外面看不到盡頭。（蔡正邦攝）

11 SKIES有告示牌列明「未開放區域 請勿進入」。（蔡正邦攝）

部份區域被欄杆圍封 沒有開燈看不到盡頭

商場暫未完全開放，部份區域有欄杆圍封，由於沒有開燈，從外面看不到盡頭。告示牌列明「未開放區域 請勿進入」，旁邊的廣告牌則在宣傳餐廳「花廚CAFE」新店試營業。

11 SKIES的寫字樓用新世界發展命名的「ATELIER」。（蔡正邦攝）

「ATELIER」第二座及第三座疑無租戶進駐，水牌只得一片空白。（蔡正邦攝）

寫字樓僅一座有公司進駐 二座及三座水牌空白一片

11 SKIES寫字樓用新世界發展命名的「ATELIER」。根據水牌顯示，第一座的租戶主要集中在4樓至6樓，共有13間公司進駐，大部份業務與機場相關，第二座及三座更疑無租戶進駐，水牌只得一片空白。

第一座的租戶主要集中在4樓至6樓，共有13間公司進駐。（蔡正邦攝）

寫字樓大堂廣告牌顯示，正推出長期泊車優惠，三日收費400元。（蔡正邦攝）

寫字樓廣告介紹長期泊車優惠 3日收費400元

而第一座寫字樓租戶包括行李搬運服務承辦商「環美航務」、香港國際機場服務控股有限公司、漢諾威（遠東）有限公司、中免香港市內免稅店有限公司、中車浦鎮阿爾斯通運輸系統有限公司、運通國際發展有限公司等。

寫字樓大堂廣告牌顯示，正推出長期泊車優惠，三日收費400元，即一日只需133.3元，貼近運輸署多層停車場的收費。

▼2025年6月3日 機場11 SKIES「死場」情況▼



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部份白板已被更換，增添香港國際機場的標誌、圖案及字眼。（蔡正邦攝）

部份白板增添機場及機管局的圖案及名牌

其實去年6月3日《香港01》曾到場巡視，當時吉舖全被白板圍封。不過今日所見，部份白板已被更換，增添香港國際機場的圖案及名牌，部份則貼上機管局SKYTOPIA項目的宣傳廣告等，相比去年顯得更為美觀，也成功營造出即將隆重登場的感覺。

只餘下外幕牆巨型廣告牌的右下角，仍印有新世界發展的標誌。（蔡正邦攝）

機管局自家廣告大舉進場，例如貼上機管局SKYTOPIA項目的宣傳廣告等。（蔡正邦攝）

整間商場不見新世界發展的標誌 存在感明顯下降

在機管局自家廣告大舉進場的同時，新世界發展的存在感明顯下降，只餘下外幕牆巨型廣告牌的右下角，仍印有新世界發展的標誌。

部份白板已被更換，增添香港國際機場的圖案及名牌。（蔡正邦攝）

2026年5月14日，11 SKIES人流依然稀少。（蔡正邦攝）

2026年4月20日，機管局舉行SKYTOPIA啟動儀式。（歐陽德浩攝）

機管局發言人無否認 指2028年是投入服務的好時機

機管局未有否認報道內容，發言人表示，正與發展商新世界密切溝通11 SKIES項目。機管局正全力發展SKYTOPIA項目（即機場城市遊艇港灣項目），11 SKIES的定位將配合整體發展，發揮協同效應，2028年將會是11 SKIES配合SKYTOPIA分階段投入服務的好時機。