狗隻牌照狗隻晶片｜漁護署即日起抽查　無狗牌將不警告直接告狗主

漁農自然護理署今日（1日）宣布，即日起在狗隻聚集的公眾地方定期進行牌照抽查和執法行動，巡查期間漁護署人員會抽查狗隻，並掃描其是否已植入微型晶片和領取有效牌照，如發現狗隻未領有有效牌照，將不予警告，直接向畜養人提出檢控。狗隻牌照及狗隻植入晶片資訊一文看清。



漁護署強調，定期為狗隻接種狂犬病疫苗及領取牌照，不但屬法定責任，亦有助保障動物健康及公眾安全。（漁護署）

養狗要有牌照嗎？狗隻幾大才可為牠領狗牌？

．領牌狗隻需至少3個月大，主人必須在狗隻5個月大前申領牠的第一個狗牌。

狗牌邊度申請？

狗主可在以下其中一個地方申領狗牌：

．漁農自然護理署的分區動物管理中心

．漁護署的防疫注射及發牌站

．任何獲認可的私人獸醫診所

．愛護動物協會中心

狗牌幾年續一次？

．狗隻牌照有效期為三年，因此，狗隻須每三年重新注射預防狂犬病疫苗以及續領牌照。

狗隻植入晶片、注射預防狂犬病疫苗及發牌幾錢？

．由漁護署的授權公職人員植入晶片、注射預防狂犬病疫苗及發牌的每隻狗隻費用：$80

．由授權的私人執業獸醫植入晶片及注射預防狂犬病疫苗的狗隻的收費將根據個別診所及所提供的服務而異。如有疑問，可向獸醫診所查詢。

狗隻無狗牌罰幾錢？

．違例者一經定罪最高可被判罰款一萬元。

漁護署強調，定期為狗隻接種狂犬病疫苗及領取牌照，不但屬法定責任，亦有助保障動物健康及公眾安全。（資料圖片/余俊亮攝）

即日起在狗隻聚集公眾地方定期進行牌照抽查和執法行動

漁護署今日指，為確保狗隻畜養人定期為狗隻注射狂犬病疫苗及領取有效牌照，即日起在狗隻聚集的公眾地方定期進行牌照抽查和執法行動。

掃描狗隻是否已植入微型晶片和領取有效牌照

漁護署發言人說，巡查期間會抽查狗隻，並掃描其是否已植入微型晶片和領取有效牌照。如發現狗隻未領有有效牌照，漁護署將不予警告，直接向畜養人提出檢控。

漁護署提醒，未有為狗隻領有有效狗牌的畜養人，須盡快前往漁護署動物管理中心或私家獸醫診所，同時為狗隻注射狂犬病疫苗及領取狗牌，而已領有牌照的狗隻畜養人，亦須每三年為其狗隻續領牌照及注射狂犬病疫苗。