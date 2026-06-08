澳門休遊巴士6.13起增澳門往路氹方向　政府：引人流走進不同社區

免費提供服務的澳門「休」遊巴士是澳門政府與六大綜合度假休閒企業推出的社區穿梭巴士計劃，目的是引導旅客深入各區，盤活社區經濟。澳門政府宣布，「休」遊巴士本周六 (13日)起由現時以「路氹至澳門」為主的單向運行路線，調整為雙向行駛模式，增設「澳門往路氹」方向，並沿途增設社區落客點，以提升項目的整體效益。



免費提供服務的澳門「休」遊巴士是澳門政府與六大綜合度假休閒企業推出的社區穿梭巴士計劃，目的是引導旅客深入各區，盤活社區經濟。（澳門新聞局（GCS）圖片）

澳門政府表示，在推行「休」遊巴士過程中，社會各界反應正面，經協調6間休企，將原僅於勞動節假期期間運行的「休」遊巴士新口岸路線，升級為每逢週末常態運行，帶動澳門大賽車博物館及觀音像海濱休憩區一帶人流，配合節慶盛事活動；而康公廟路線首班車發車時間由週末傍晚提前至周末下午時段，以拓展康公廟所處的關前街及周邊社區景點的日間觀光旅客流量。

累計近1萬人次旅客於不同「休」遊巴士站點上車

澳門政府又稱，截至5月底，累計已有近1萬人次旅客於不同「休」遊巴士站點上車，成功引導人流走進澳門不同特色社區，而為提升旅客體驗，旅遊局正製作在巴士內播放的社區語音導賞內容，介紹沿途景點與特色商戶。