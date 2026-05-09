油價｜噴射飛航縮減上環往返澳門氹仔班次　周末假日特別船剩兩班

美以伊戰爭導致國際燃油價格上揚，運輸行業大受打擊。噴射飛航今日（9日）更新航班時間表，即日起往返香港上環及澳門氹仔的航線再減班次，逢周末及假日加開的兩個特別航班取消，只保留兩班特別船。



翻查資料，噴射飛航上月曾公布，因應燃油價格急劇飆升及物價持續上揚，需要調整船票價格緩解壓力，升幅約10%，同時縮減上環往返氹仔的班次。



噴射飛航即日起往返香港上環及澳門氹仔的航線再減班次。（資料圖片）

噴射飛航即日起周末及假日兩個特別班次取消

噴射飛航官網今日（9日）更新航班時間表，由即日起往返香港上環及澳門氹仔的航線再減班次，逢周末及假日加開的兩個特別航班取消，即目前僅保留兩班特別船，分別是每日早上11時半由上環開往氹仔、每日下午5時半由氹仔開往上環。

噴射飛航上月15日起已縮減班次。（資料圖片）

噴射飛航上月已縮減班次 尾班船提早開出

翻查資料，噴射飛航上月15日更新航班表，當中氹仔往返上環的班次減少，上環開往外港碼頭的尾班船提早開出，香港國際機場海天客運碼頭往返澳門的航班，只提供包船服務。

噴射飛航上月曾加價，以緩解成本上漲壓力，升幅約10%。（資料圖片）

噴射飛航4月25日因油價飆升加價 升幅約10%

其後噴射飛航公布，因應燃油價格急劇飆升及物價持續上揚，已獲澳門政府批准調整船票價格，新票價由上月25日起實施，以緩解成本上漲壓力，升幅約10%。

4月25日起噴射飛航新票價為（普通位及豪華位）：



日航——平日：普通位194元、豪華位406元

日航——周末及假日：普通位212元、豪華位436元

夜航——普通位242元、豪華位460元

