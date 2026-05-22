買一送二每程低至$64!金巴票價感受噴射飛航去澳門「快、靚、正」

近年，不少港人每逢周末假期都會到深圳玩樂，建議大家今次趁船票優惠到澳門來一趟「快閃之旅」！噴射飛航（TurboJET）最新推出「買1張去程，送2張回程」的超抵船票優惠，攤分計算每程低至約$64！不妨留意以下的搶票攻略！



噴射飛航推夏日禮遇「船票買1送2」如何買最抵？

噴射飛航全新推出的「買1張去程，送2張回程」優惠，絕對是輕鬆感受噴射飛航去澳門的精明方案。由即日起至2026年6月10日，大家只要經官方指定渠道購買1張香港去澳門（去程）的普通位正價船票，即可獲贈2張回程船票。以現時平日日航單程正價$194計算，購買一程去程船票，即可享2張回程同行船票，平均每程船票只需約$64。

噴射飛航全新推出「買1張去程，送2張回程」優惠，以現時平日日航單程正價$194計算，購買一程去程船票，即可享2張回程同行船票，平均每程船票只需約$64。

優惠特別適合二人同行的「快閃之旅」，在去程時其中一人使用優惠購票，另一人可自行購買單程票或乘搭金巴入澳門；回程時，兩人即可一同使用該2張免費船票返港，直接省下二人回程船費！若是單人出遊，將優惠當作「買一送一」來回船票使用，同樣划算。

小貼士：周末假期高峰時段經港珠澳大橋返港人流、車流量高，有時難免會遇上塞車。宜及早規劃行程，回程坐TurboJET幫你解決交通煩惱，一小時直達市區，省卻漫長的轉車及等候時間，旅程更舒適無憂！

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此外，噴射飛航亦同時推出其他旅遊套票，包括低至半價國際級大導演張藝謀《澳門2049》駐場大騷套票及$499人均價二人酒店+船票套票，讓精明的你用最划算的價格到澳門「Chill一Chill」！

$560張藝謀《澳門2049》大騷套票 加購價$520即可預訂雙人酒店住宿

解決了交通問題，去到澳門除了品嚐地道美食，娛樂節目也不容忽視。今年極具話題性的娛樂盛事，必定是由國際知名導演張藝謀親自操刀的大型駐場秀《澳門2049》。這場於美高梅劇院上演的視聽盛宴，破格地結合了非物質文化遺產與頂尖科技，將傳統的民族藝術轉化為極具未來感的視覺體驗。

噴射飛航同步推出了「性價比」極高的「張藝謀美高梅駐場秀：《澳門 2049》二人旅遊住宿套票」，只需額外加$520^，即可預訂雙人酒店住宿一晚，完美解決娛樂、來回交通與住宿需求。

為配合這場重量級演出，噴射飛航同步推出了「性價比」極高、低至半價的的二人旅遊套票。大家可以超值價格，一次過解決來回交通與住宿需求。由即日起至2026年6月30日，大家於噴射飛航官網或手機應用程式即可以$560（每位）購買美高梅《澳門 2049》二人旅遊套票（當中包括：香港往澳門普通位來回船票、《澳門 2049》C區門票）。

至於住宿方面，只需額外加$520^，即可預訂雙人酒店住宿一晚（觀賞表演日期必須與入住日期相同），免卻了逐間格價及購票的煩惱，「一條龍」辦妥交通、娛樂和住宿，非常適合兩日一夜的「快閃睇騷」之旅。

優惠適用日期（逢周日、三、四）：2026年6月3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28日

^可選擇酒店︰澳門十六浦索菲特酒店、澳門雅辰酒店、鷺環海天度假酒店、澳門葡京酒店、新麗華酒店、葡京人酒店、皇都酒店。

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$998澳門二人同行酒店套票 自由配搭心水酒店

如果你的行程偏向休閒度假，未有打算觀賞大型表演，那麼噴射飛航推出的「二人同行酒店套票」便是最為實際的至抵方案。由即日起至2026年6月23日，於噴射飛航網站可享套票優惠價低至$998訂購2人港澳航線船票連澳門酒店套票，人均只需低至$499，而套票的適用日期為即日起至2026年6月30日。大家可按預算選擇不同星級的澳門酒店，趁優惠期間提早預訂，更容易鎖定你最喜愛的酒店。可選擇酒店包括︰澳門十六浦索菲特酒店、澳門雅辰酒店、鷺環海天度假酒店、澳門葡京酒店、新麗華酒店、葡京人酒店、皇都酒店。

噴射飛航推出的「二人同行酒店套票」非常適合行程偏向休閒度假的大家。即日起至2026年6月23日，於噴射飛航網站可享套票優惠價低至HK$998訂購2人港澳航線船票連澳門酒店套票。

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今次噴射飛航推出的「買1送2」船票優惠及旅遊套票優惠相當靈活，切合大家不同的出行計劃外，讓大家以驚喜價感受坐TurboJET去澳門的「平、靚、正」體驗！名額有限，先到先得，大家不妨及早透過官方連結預訂，享用激抵優惠，輕鬆展開澳門之旅！

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所有優惠受條約及細則約束

（資料及相片由客戶提供）