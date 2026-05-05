打鼓嶺兩村民涉撕票勒索　年長被告向事主收10萬後　不知對方去哪

打鼓嶺坪洋村一老一嫩村民涉撕票勒索案，今(5日)在高等法院續審，控方播放年紀較長的首被告的錄影會面，他稱約事發約1年有人介紹他在一百家樂賭博網站投注，並稱若要收款可聯絡本案姓張的事主，故此他會約張見面交款。首被告稱他後來在該網站贏了10萬，但張一直欠付他彩金。案發當天他約張到粉嶺交收該款，他並與次被告同行，二人先到聯和飲茶和到機舖打機，之後向張收了錢後便與次被告一同離開，他不知張之後去了哪。



兩名被告：陳華興(67歲)和陳耀龍(33歲)， 同被控謀殺、阻止合法埋葬屍體和勒索共三罪，指他們於2022年9月5日，在港謀殺張毅強(51歲)，並阻止合法埋葬張的屍體，及在同月5至9日，勒索何夢輝360萬元。陳另被控意圖妨礙司法公正罪，處置犯案時的衣物及張的財物以隱瞞涉案。

兩名被告均是打鼓嶺坪洋村的村民。

次被告陳耀龍。（陳浩然攝）

警方在山邊尋獲死者的屍體。（香港01記者）

首被告認有欠財務公司過百萬

首被告陳華興於2022年9月14日被捕，控方在庭上播放他在當天和警員進行的錄影會面。他稱案發時無故定職業，每月從收租及妻子收入約2萬元。他欠一間財務公司約100萬元，每月需還款3萬。，他因而把物業抵押，再向另一間財務公司借款200萬元，貸款除用作償還第一筆欠債，亦用作投資。

事發前約一年前認識張

首被告又透露事發前約1年前認識死者張毅強，先是一名花名叫「熊貓」的女子向他介紹一個百家樂賭博網站。「熊貓」指網站是大財團經營，若首被告在網站贏錢，或向網站存錢，她會處理款項，屬代理人的角色。

網站贏或輸錢會與張見面交收

首被告稱指不知道網站的老闆是什麼人，擔心贏錢無法取款，「熊貓」便把張的電話號碼給首被告，並稱張是她的「老闆」，首被告因而認識張。首被告稱他後來在網站贏錢或輸錢，會和張見面，以交收款項。

與次被告同行曾一同飲茶打機

首被告稱他案發前在網站贏了錢，指張因而欠他10萬元，他曾向張追收，兩人便相約於2022年9月5日中午1時交收。首被告稱當日和次被告陳耀龍離開居住的坪洋村，先到粉嶺聯和墟飲茶，並到遊戲機中心打機。

交款時不記得張是否有上車

至中午1時，首被告返回車上等候張。張到達後把現金交給他。警員問，張付錢時有否登上首被告的車，首被告稱不記得。首被告稱他之後開車接載次被告一同返回坪洋村。警員問，張在交收後到了什麼地方，首被告稱不知道。

首被告稱曾向張發訊息稱贏了10萬

警員稱根據張的訊息對話。張於2022年1月初時曾把一個網站轉發給首被告，首被告稱是他所指的百家樂網站。他在同年7月曾向張發語音訊息，提及他贏了10萬元。

案件編號：HCCC243/2024