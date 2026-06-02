打鼓嶺撕票勒索案　一老一嫩被告被裁定謀殺勒索等罪成

打鼓嶺坪洋村一老一嫩村民，涉以談丁屋生意為由，把一名中年漢帶到村內的大王爺廟，並用膠紙封其面令其窒息死亡後，埋藏其屍體，再向死者妻勒索360萬。一老一嫩村民否認謀殺及勒索等罪，陪審團昨起退庭商議，今早(2日)裁定兩名被告均謀殺等罪全成立。



除謀殺勒索等罪亦成立

兩名被告：陳華興(67歲)和陳耀龍(33歲)，同被控謀殺、阻止合法埋葬屍體和勒索共三罪。謀殺和阻止合法埋葬屍體罪指他們於2022年9月5日，謀殺張毅強(51歲)，並阻止合法埋葬張的屍體，並於同月5至9日勒索何夢輝360萬元。首被告另被控1項意圖妨礙司法公正罪，指他於同月9日至12日，企圖隱瞞干犯謀殺罪行，而處置犯案時的衣物及張的財物。

首被告審訊後，所有控罪均罪成，次被告開審前已承認阻止合法埋葬屍體和勒索罪，今被裁定謀殺亦罪成。

次被告陳耀龍被裁定謀殺罪成。（陳浩然攝）

兩被告均為打鼓嶺坪洋村居民。

打鼓嶺坪洋村綁架撕票案被指發後，警方在山邊尋獲死者屍體。（香港01記者）

首被告以談丁屋生意為由約事主見面

控方案情指，首被告為打鼓嶺坪洋村原居民，次被告亦居於同村。兩人認識多年，案發時均無業和欠債。首被告和事主張毅強有金錢糾紛。2022年9月5日為事主的51歲生日，首被告以傾談丁屋生意為由，約事主見面。

事主被帶到廟後遭殺害

事主中午離家並登上首被告的車，次被告亦在車上。兩人把事主載至坪洋村附近的大王爺廟，事主覺不妥圖離開，卻遭次被告拖入廟。次被告在廟內用刀挾持事主，首被告則用膠紙綁事主的雙手，繼而綁他的臉和頸數次，直至其眼、口和鼻完全被蓋著。事主被綁後搖晃，其胸口撞到次被告手持的刀。數分鐘後，事主因窒息身亡。

兩名被告埋屍後勒索事主妻

兩名被告行兇後把事主的屍體搬至廟外的草地，並用鏟和鋤掘挖一個洞，把屍體埋在洞內。次被告並把水泥倒入洞，首被告則再倒水。兩名被告隨後用事主的手機，向事主妻子何夢輝發訊息勒索360萬元。何因擔心事主的安危，同晚和事主的胞妹報案。其後，何帶備贖金到鹿頸，惟兩被告未有出現收取贖金。警員同月14日拘捕兩被告，並根據次被告提供的資料，於翌日找到事主的屍體。

事主妻收到勒索訊息要求360萬

事主的妻子何夢輝早前供稱，案發當天是事主的生日，她與丈夫原約好晚上食生日飯，惟丈夫下午外出後沒有回來，她在黃昏約6時許收到多個由事主電話打來的電話，來電者用變聲器稱：「老婆老婆﹐你幫我準備錢﹐有人會搵你。」此外，她亦收到訊息，內容包括：「三百六十萬 明天準備好 記住唔好報警 否則斬雙手落黎」。

首被告稱當日約事主為追彩金

控方庭上播放兩被告被捕後的錄影會面，其中首被告在第一個錄影會面稱，事發前約1年有人介紹他在一百家樂賭博網站投注，網站的老闆為事主。首被告後來在該網站贏了10萬，便於案發當天向事主收取彩金。他收款後，便開車和同行的次被告離開，他不知事主之後去了哪。

次被告指事主掙扎時胸口撞到他手上的刀

次被告則在錄影會面中，提及協助首被告追款，但事主掙扎時胸口撞向了他手上的刀，最終死亡。

首被告之後改口指次被告建議綁架勒索

首被告得知次被告招認後，改變說法，指在事主的賭博網站贏錢，累積約200多萬元，但事主未有付他彩金。首被告便找次被告幫忙追討，次被告則提議綁架事主，並向其家人索款。

指次被告向事主胸口插了兩刀

首被告開車載事主至大王爺廟外，追收款項但不果。次被告箍著事主，並捉他入廟，又用刀威脅事主。次被告在爭執時，向事主的胸口插了兩刀，令事主大量出血。兩人發現事主已沒有心跳和脈搏後，次被告便用牛皮膠紙，把事主的臉用膠紙綑起。在次被告提議下，兩人一同埋葬事主的屍體。

案件編號：HCCC243/2024