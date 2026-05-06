打鼓嶺兩村民撕票勒索　首被告知同黨有招認　改指同黨刀插事主

打鼓嶺一老一嫩村民涉撕票勒索案，今(6日)在高等法院續審，控方繼續播放較年長首被告的錄影會面。年長被告在早前的會面稱，他當日向事主收取10萬元後，兩人便各自便離開，他不知事主之後去向。警方之後向他播放較年輕被告的會面錄影，年輕被告提到曾協助年長被告追款，但事主掙扎時胸口撞向了他手上的刀，事主最終死亡。年長被告看錄影後，改稱當日帶次被告向事主追彩金200萬，次被告之後提出綁架事主，其後因事主掙扎，指次被告向事主胸口插了兩刀。



兩名被告：陳華興(67歲)和陳耀龍(33歲)， 同被控謀殺、阻止合法埋葬屍體和勒索罪，指他們於2022年9月5日，在港謀殺張毅強(51歲)，並阻止合法埋葬張，及在同月5至9日，勒索張妻何夢輝360萬元。陳另被控意圖妨礙司法公正罪，處置犯案時的衣物及張的財物以隱瞞涉案。

次被告陳耀龍在錄影上承認曾答應協助首被告陳華興追債。（陳浩然攝）

兩名被告均是打鼓嶺坪洋村的居民。

次被告在錄影會面上稱他們把事主埋葬後，他有在該處上香。（香港01記者）

警方在首被告面前播次被告的會面錄影

控方今播放首被告陳華興的第四個錄影會面，警員在該會面中，播放次被告陳耀龍的錄影會面。次被告在該會面中承認，案發日早上和首被告食早餐後，他便獨自往打機，打完機後又見到首被告，便上了他的車。

次被告指事主掙扎時胸口撞到刀

次被告提到兩人後來到坪洋村大王爺廟外，他下車抽煙，首被告和事主在車上傾談，並發生口角，事主其後下車，首被告著次告捉著事主，他便拉事主入廟，他指首被告用牛皮膠紙綁事主的手和頭，事主掙扎時，胸口撞到他手上的刀，他指刀插得不很入，但事主最終「唞唔到氣」身亡。他指首被告提議把屍體埋葬在廟後的樹林，次被告並在該處上香。

首被告看片後改稱找次被告協助追債

首被告看過次被告的招認後，改稱他在事主的賭博網站贏錢，累積約200多萬元，但事主一直推塘，未有付他彩金，故他於2022年9月初找次被告幫忙追討，他並答允若事成會給次被告100萬元。

指次被告提議綁架事主

首被告又稱，次被告並提議綁架事主，並向其家人索款。他們商議把事主困在大王爺廟，若事主妻子支付款，便會釋放事主。

曾向事主提及購建丁屋土地的事

首被告遂於2022年9月5日約事主到粉嶺聯和墟見面，事主登上首被告的車，次被告隨後上車。首被亦補充，為了避免事主抗拒，有向事主提及有人想出售可建丁屋的土地，問事主是否有興趣，事主上車後，兩人繼續傾談項目。

首被告指次被告向事主胸口插了兩刀

首被告稱他把車駛至坪洋村大王爺廟外，並開始追收款項，但不成功。事主下車後，他指次被告箍著事主，並捉他入廟。首被告在廟內圖用牛皮膠紙封事主的口，但事主不斷掙扎，他按次被告要求遞上刀，他指次被告便以刀威脅事主，事主一度不敢郁動，之後又再掙扎，他指次被告爭執時向事主的胸口插了兩刀，令事主大量出血。

指次被告提議埋葬屍體

兩人發現事主已沒有心跳和脈搏後，他指次被告提議用牛皮膠紙「嚟紮晒佢」，並把事主的臉用膠紙綑起。他在次被告提議下，兩人一同埋葬事主的屍體。

案件編號：HCCC243/2024