打鼓嶺兩村民涉撕票後勒索　妻原與事主吃生日飯　怎料他一去不返

打鼓嶺一老一嫩村民涉撕票勒索案續審，事主的妻子今(30日)在高等法院作供，她形容丈夫性格隨和，善待朋友，從沒想到會有人綁架和傷害他。她又稱當日是其夫的生日，他們原定當晚一同食「生日飯」，惟丈夫下午外出後，便一去不返。事主妻之後多番收到丈夫電話來電，來電者使用了變聲器，她聽得出不是其夫。此外，她亦曾收到訊息指：「你老公係我到 你比錢我就放人」，要她交出360萬元。來電者又曾稱：「我哋出嚟做嘢，唔會傷害人。」根據控方案情，兩名被告聯絡事主妻時，事主已被殺。



事主妻何夢輝指其夫張毅強為人隨和，善待朋友，想不到會有人想傷害他。(朱棨新攝)

事主曾與妻離婚再復合

事主張毅強的妻子何夢輝作供，她和事主2009年結婚，她在2012年由內地移居香港，兩人育有一名兒子。兩人曾於2018、2019年離婚，於2019年12月復合，但未有再婚。

事主張毅強屍體在打鼓嶺坪洋村山邊被尋回。（香港01記者）

案中的其中一名被告。（陳浩然攝）

何指事主性格隨和善待朋友

何稱事主於2022年時失了一些「朝九晚五」的工作，但他持有物業，有收租收入，每月會給她1萬元作家用。何形容事主性格隨和，善待朋友。雖然兩人曾離婚，但從未有爭拗。何指事主是好父親和家人，未有想到有人會綁架和傷害他。

事主下午離家一去不返

何續指，2022年9月5日為事主的生日。她和事主原本約定晚上一同用膳。事主當天下午離家。同日下午5時許，友人向她稱未能聯絡事主，她便致電事主，但未能找到他。

事主來電但用了變聲器

同日黃昏約6時09分，何收到以事主電話打來的來電，來電者用變聲器問：「你係咪佢老婆？」何反問：「你係邊呀？」對方說：「大埔。」何追問在大埔那裡時，對方便掛線。何稱她當時已認出不是其丈夫的聲音，但以為事主用變聲跟她開玩笑。

同晚再收到訊息及電話

何其後再收到多個相類的電話，包括在6時18分，來電者稱：「老婆老婆﹐你幫我準備錢﹐有人會搵你。」何亦收到事主電話發送兩個訊息，分別為：「你老公係我到 你比錢我就放人 唔好報警」和「三百六十萬 明天準備好 記住唔好報警 否則斬雙手落黎」。

來電者翌日來電叫何兩日內備360萬

由於擔心事主的安危，何決定報警，警方並安排她在沙田一間酒店，有警員監聽何的電話。何於翌日再收到電話，來電者聲稱事主拖欠他360萬元，著何兩天內準備金錢。

來電者曾稱唔會傷害人

她在同日另一通話中，與來電者討論準備款項的事，期間何曾稱：「我好驚。」來電者說：「我哋出嚟做嘢，唔會傷害人...佢差我錢，還咗就無事。」何提出：「畀我見到我老公先，好唔好？」對方回覆：「無事。」來電者在9月7日再來電，並稱他只是追債，並非勒索。案件下周續審。

兩名被告：陳華興(67歲)和陳耀龍(33歲)， 同被控謀殺、阻止合法埋葬屍體和勒索共三罪，指他們於2022年9月5日，在港謀殺張毅強(51歲)，並阻止合法埋葬張的屍體，及在同月5至9日，勒索何夢輝360萬元。陳另被控意圖妨礙司法公正罪，指他企圖隱瞞他對張毅強干犯謀殺罪行，而處置他犯案時的衣物及張的財物。

案件編號：HCCC243/2024