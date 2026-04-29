打鼓嶺兩村民涉撕票後勒索　膠紙封面殺死事主　再向其妻要360萬

打鼓嶺一老一嫩村民，涉以談丁屋生意為由，約一名男子見面後，並把他帶入一廟後，用膠紙封其面令其窒息死亡，之後把其屍體埋入洞並灌入水泥，後然再用該男子的手機向該男子的妻子勒索360萬，並稱若付款便會釋放該男子。警方接報追查該男子的綁架案時拘捕兩被告，但發現事主已死。兩名村民否認謀殺及勒索，案件今在高等法院開審。



兩被告同被告謀殺及勒索

兩名被告：陳華興(67歲)和陳耀龍(33歲)，同被控謀殺、阻止合法埋葬屍體和勒索共三罪。謀殺和阻止合法埋葬屍體罪指他們於2022年9月5日，在港謀殺張毅強(51歲)，並阻止合法埋葬張的屍體。勒索罪則指，兩名被告於同月5日至9日，以恫嚇方式不當地要求何夢輝交出360萬元。

死者被埋於打鼓嶺坪原路一關帝廟約30米外山邊草叢。（林朗天攝）

打鼓嶺坪洋村綁架撕票案，警方在山邊尋獲屍體，有待法醫確認身份，鑑證科人員亦都到場。（香港01記者）

打鼓嶺坪洋村綁架撕票案，警方在山邊尋獲屍體，有待法醫確認身份，鑑證科人員亦都到場。（香港01記者）

仵工抬走死者遺體。(陳浩然攝)

首被告另涉妨礙司法公正罪

首被告陳華興另被控1項意圖妨礙司法公正罪，指他於同月9日至12日，企圖隱瞞他對張毅強干犯謀殺罪行，處置他犯案時所穿的長袖上衣及長褲、使用的一卷膠紙，以及張的一隻鑽石戒指、一副眼鏡、一隻手錶及兩部電話。

次被告願認誤殺但不獲接納

首被告否認所有控罪，次被告否認謀殺罪，願承認誤殺罪，但不獲控方接納。此外，次被告承認阻止合法埋葬屍體和勒索兩罪。

首被告與張有金錢糾紛

控方開案陳詞指，首被告為打鼓嶺坪洋村原居民，次被告亦居於同村。兩人認識多年，案發時均無業和欠債。此外，首被告和事主張毅強在案發前數月，有金錢糾紛。

以傾丁屋生意為名約張見面

2022年9月5日為張的51歲生日，首被告以傾談丁屋生意為由約張，張下午離家，並上了首被告的車。惟控方指，傾談生意只是藉口，首被告接走張後把他帶到坪洋村附近的大王爺廟。張感到不妥，下車後試圖離開，卻遭次告拖入廟內。

張被膠紙封面後數分鐘死亡

次被告在廟內用刀挾持張，首被告則用膠紙綁張的雙手，張掙扎不果。首被告再用膠紙捆綁張的臉和頸數次，直至他的眼、口和鼻完全被蓋著。張被綁後郁動和搖晃，其胸口撞到次被告手持的刀。數分鐘後，張因窒息身亡。

行兇後把張的屍體埋入洞並灌入水泥

兩名被告行兇後把張的屍體搬至廟外的草地，並用鏟和鋤掘挖一個洞，把屍體埋在洞內。次被告並把水泥倒入洞，首被告則再倒水。

用張的手機向張妻勒索360萬

兩名被告隨後用張的手機，向張的妻子何夢輝發訊息勒索360萬元，表明支付贖金後，張便可獲釋。他們並在訊息稱：「三百六十萬 明天準備好 記住唔好報警 否則斬雙手落嚟」。何因擔心丈夫的安危，同晚和張的胞妹到警署報案。

安排取贖金時兩被告無現身

同月9日，被告指示何帶同贖金到鹿頸。何準備好現金在的士內等候。惟被告發現疑有警員在場，最後未有收取贖金，之後亦未有再聯絡何。警員同月14日拘捕兩名被告，並根據次被告提供的資料，於翌日找到張的屍體。

控方指首被告年老無法獨力行事

控方形容，本案是有預謀、出於貪婪而干犯的謀殺勒索案。首被告為案中主腦，他年老和矮小，無法獨自犯案，因此招攬年輕和體型較大的次被告協助，並答應事成後會給次被告報酬。此外，首被告在行兇後，丟棄犯案時所穿的長袖上衣及長褲，及張的鑽石戒指等。

案件編號：HCCC243/2024