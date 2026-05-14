盛品儒離世蔡一鳳復於豪宅設宴　家傭又出事狂數四宗罪：哭笑不得

已故前亞視執行董事盛品儒太太蔡一鳳，早已因外傭問題困擾不斷。她居於赤柱7000呎獨立屋，高峰時曾聘請8名家傭及司機，早年她因疑遭外傭偷竊價值10萬的寶石戒指告上法庭，之後七名家傭忽然集體辭職。盛品儒離世後，蔡一鳳傷心之餘，又再面對外傭忽然離職困擾，更有一名外傭到蔡一鳳子女學校「故意挑釁」，使蔡一鳳心力交瘁。蔡一鳳日前復辦家宴，又因外傭陷入尷尬場面，令蔡一鳳無奈嘆：「我家傭人又立功了」。

蔡一鳳新年全家福。（小紅書）

蔡一鳳愛於豪宅宴客。(小紅書)

蔡一鳳外傭出錯場面尷尬

蔡一鳳在盛品儒離世後，除了專心湊大一對龍鳳胎，她亦恢復往日好客的生活作風，設宴款待親朋好友。蔡一鳳日前撰文透露，日前舉辦的家宴上發生了一個小插曲，她透露當日下午請家傭把紅酒打開醒酒，香檳則放進雪櫃冷藏，怎料家傭卻搞錯了指示，蔡一鳳說：「結果呢，她把香檳全開了....對，是開了，不是冰了。」

外傭急中生智，把幾個舊酒樽放入雪櫃冰鎮，「香檳瓶不能躺著放冷凍，她情急之下，很『聰明』地去找了幾瓶同牌子的舊空瓶，洗乾淨放進冷凍庫冰鎮，等瓶子冰好了再把香檳倒進去。」本以為成功偷龍轉鳳，但外傭分不清粉紅酒（Rosé）和一般香檳的顏色，錯把兩枝酒調轉，令蔡一鳳在客人面前相當尷尬，她說：「結果晚上Anson大哥一打開那瓶『Rose』，倒出來的竟然是黃色香檳，當場嚇到：『妳這酒是變質了吧？連顏色都變了！』我當下真的是哭笑不得，又不能當場發作，只好尷尬陪笑......」

蔡一鳳新年家中。（小紅書）

蔡一鳳曬出客廳巨型年花。（小紅書）

蔡一鳳回美國過聖誕。（小紅書）

蔡一鳳感恩家傭幫手設宴

蔡一鳳指這類搞笑事不只發生一次，她說：「日本溏心蛋：她說『怎麼不熟』，然後全部煮熟了。日本黃色蘋果（超貴那種）：她整箱當成雪梨，拿去燉湯四魚子醬：她煮熟了給客人吃⋯（對，你沒看錯）西班牙5J火腿：我請她拿『中華火腿』，她直接開了我一整條5J，結果我們吃不完，最後大家一起做5J火腿披薩，她還跟我們一起吃！」不過今次蔡一鳳沒有發怒，她透露每次設宴都會給家傭貼士，「她們真的很努力在準備宴會。我其實挺感恩。」

蔡一鳳分享外傭的搞笑事。（小紅書）

家中設宴。（小紅書）

大排筵席。（小紅書）

歎美食。（小紅書）