Tyson Yoshi被指拒收及付演唱會藍光碟套裝費用 被入稟追64萬
男歌手Tyson Yoshi涉委托製作公司為其演唱會《The Villain Live in Hong Kong》設計藍光及鐳射光碟套裝後，拒絕收貨及付款，涉款約64萬元。製作公司昨（8日）入稟區域法院，指Tyson Yoshi及其經紀公司宏星娛樂等違約，遂向他們追討生產及設計費用、存倉費、利息及訟費等賠償。
原告為ARTURISTIC (INTERNATIONAL) LIMITED，被告依次為Tyson Yoshi（本名程浚彥）、Just Kidding Limited（宏星娛樂）及Cart Cart Cart Limited
入稟狀指，原告是一間從事設計和生產的公司，過往亦曾向被告提供類似的服務，如「TY - MNWO Concert Box Set」等產品的設計及製作。程是香港歌手和藝人，宏星娛樂則是代表他處理業務及財務事宜的公司，第三被告Cart Cart Cart Limited則從事娛樂製作，曾與程及宏星娛樂合作，參與其娛樂製作項目。
入稟狀透露，原告和三名被告於去年12月29日，以電話達成協議，同意雙方在「《The Villain Live in Hong Kong》藍光及鐳射光碟套裝」進行合作，原告負責設計及製作，被告承諾會以約64.1萬元，購入1000套光碟。
原告指被告方同意設計及訂購
在2025年7月21日前後，原告曾向被告提交設計概念草圖。被告方代表在3天後回覆，指已同意該設計。同年12月24日，被告確認了該製作的最終方案。其後原告以訊息向被告報價。至今年年初，被告同意向原告訂購1000件產品。
原告指被告拒收貨品並提出中協議
入稟狀提及，在今年1月，原告曾向被告提供樣板作預售之用，及後亦曾開出發票及收貨通知。該批貨品自今年3月起存放在原告的貨倉內，惟被告方多次拒收，其後提出中止協議並拒絕付款。
原告指被告違約
原告方認為，被告的行為屬違約，令其蒙受不利，故入禀向被告追討生產及存倉費用，或要求法庭強制被告履行協議，並追討有關的損失、利息及訟費等賠償。
案件編號：DCCJ2920/2026