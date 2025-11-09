Tyson Yoshi取消澳門音樂節演出　缺乏充足綵排時間：非個人意願

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一向以敢言和敢作敢為形象示人，他與太太Christy今年7月於意大利莊園舉行一連三日的夢幻婚禮後，再在港補擺中式婚宴，引起熱議。可是婚禮期間化妝師遺失化妝箱，Tyson Yoshi維護化妝師與網友掀起罵戰。近日Tyson Yoshi獲邀到澳門表演，今日（9日）Tyson Yoshi所屬公司發出聲明，指缺乏足夠時間綵排下，主辦方要求藝人演出，因而取消演出。

Tyson Yoshi今天轉發所屬公司「Just Kidding HK」的帖文，文中提到：「關於今日Water Bomb Macao 音樂節的演出安排，藝人與團隊已於早上準時抵達現場，並準備綵排。然而在綵排期間，主辦方在沒有通知我方任何工作人員以及沒有與我方作出任何商確之下，突然開放觀眾入場，並要求我方繼續在未能進行其他舞台機關測試的情況下在舞台上彩排，當下發生的狀況導致我方必須暫停彩排並且無法在預定條件下完成歌曲綵排及舞台設備、機關的排練。」

文中續指，所有其他參與演出的藝人均於現場獲得充足綵排時間，「而我方在場亦多次明確表達基於對本人的專業操守及對觀眾的觀賞體驗和安全考量負責，本人及團隊必需進行音樂及舞台一切相關環節綵排的要求，但未獲主辦方作出妥善安排及回應。其後，基於專業操守及安全考慮 主辦方未能作出對我方的合理安排和對已經入場以及未入場的觀眾安全負責。我們不得不遺憾地決定不參與此次演出。」

聲明中亦提到：「外界能理解此決定並非出於個人意願，而是出於對表演品質與觀眾體驗的負責。」

另一邊廂的主辦方則指已全力配合協調，惟藝人團隊依然「單方面」拒絕登台，「因藝人團隊單方面決定拒絕登台，現確認取消演出。主辦方為確保藝人彩排及演出順利進行，已在現場盡全力協調與提供支持，但藝人單方面以觀眾入場為由拒絕彩排，最終決定不進行演出。」

