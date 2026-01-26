Tyson Yoshi為「響喉X」事件解畫　與Hera不認識：經一事長一智

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）早前因拍片參與「響喉」爭議引起討論，他剪輯KOL Hera Chung怒斥「響喉X」的影片，又同時曬愛車響喉片段，串爆發文：「Sorry囉」，「引戰」味濃！之後（21日）事情峰迴路轉，Hera Chung上載片段，竟與Tyson Yoshi同框出鏡！頓時令一眾力撐Tyson Yoshi的網民集「炒車」。



Tyson Yoshi在另一曬車帳號剪輯KOL「Hera Chung」談改車「響喉」片段。（IG@ty.motordiary）

原意想抽自己水

昨晚（25日）Tyson Yoshi於澳門舉行演唱會，他回應此事時說：「我要認真少少講，個原意係想抽自己水，冇諗住攻擊任何嘢，當然出完之後就唔係我諗咁樣啦，攻擊我，攻擊佢，攻擊我身邊所有人，成件事一發不可收拾。」他坦言，原意是因微電影與車有關才有這個念頭。

Tyson Yoshi亮相Hera Chung影片。（IG圖片）

Tyson Yoshi為「響喉L」事件解畫。（陳順禎 攝）

Tyson Yoshi：經一事長一智

「諗住一齊拍條片，化解吓大家戾氣，咁呀⋯⋯喺件事上面加咗宣傳入去，所以啲人就唔開心。咁呀，經一事長一智，下次就會諗清楚先做，我而家發現任何玩笑都會畀人無限放中。」他又以蜘蛛俠經典語錄形容：「能力越大，責任越大。而家就知，最後我想表達嘅係，我絕對支持玩車，我自己都係玩車，但係影響到人就唔好啦。」

Tyson Yoshi也透露，其實他與Hera Chung並不認識，僅在事件發酵後，才商議合作拍攝第二條片。