宏福苑大火｜Tyson Yoshi夫婦與合作夥伴捐100萬家電　籲小心騙徙

大埔宏福苑周三（26日） 發生五級大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，震驚各界，全港哀悼。演藝界有不少熱心人士紛紛伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園，體現出人間有情。Tyson Yoshi昨日於他的IG以發文，表示會聯同合作夥伴捐出價值港幣100萬元的家電，幫忙受災居民，又呼籲有意幫忙的廠商或品牌聯絡他們，大家共同協助，幫災民渡過難關。另外，他還轉發有關災區出現騙徙行騙的報道，提醒災民要提高警覺，慎防被騙。

Tyson Yoshi夫婦聯同合作夥伴捐出100萬家電賑災。(ig圖片)

Tyson Yoshi發文寫道：「近日香港發生嚴重火災，多個家庭受到不同程度的影響。我與公司團隊一直密切關注相關情況。重建家園是一段漫長的過程，並非一朝一夕可以完成。經過內部商討後，我們決定聯同合作夥伴，捐出價值港幣 1,000,000 元的家電產品，在未來不同階段提供支援，協助受災居民逐步恢復日常生活。災後的需要會隨時間而轉變。早期或以住宿、食物及保暖物資為主，其後則逐步需要生活器具及基本家電，以便重新建立穩定的生活節奏。

同時，我亦希望有能力及資源的廠商或品牌，如有意參與支援行動，歡迎主動聯絡我或我的團隊（info@houseofvillain.com）。只要能夠協助受災家庭，我們均願意協調合作，共同盡一分力。感謝所有前線人員的付出，亦衷心期盼受影響的家庭能夠早日重獲平安與安定。」

