歌手Tyson Yoshi曬愛車「響喉」片段大戰女KOL！　噪音擾民引熱議

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）不時因敢言出位，近日因「響喉」問題再度引起熱議！事源在Instagram坐擁67.5K追蹤者的KOL「Hera Chung」，日前拍片控訴有人改裝車輛造成噪音滋擾。她直言：「你要飛車 I don't give a fxxk but stop making noise. 乖啦，如果你想型嘅話儲錢買架超跑啦，你喺Toyota度加兩條管，冇人覺得你型㗎！」

Tyson Yoshi拍愛車「響喉」片 疑反擊KOL噪音擾民之說

Hera Chung的片段在網上引起對「響喉」的熱議，引來大量網民攻擊Hera Chung的外貌，又指斥她「買架超跑好過改裝Toyota」一說。向來愛車的Tyson Yoshi亦加入戰團，他在另一專門曬出愛車的帳號「ty.motordiary」上，剪輯合併Hera Chung和個人愛車「響喉」的片段，並發文：「Sorry囉」，又留言回覆此片並非旨在指斥該KOL。

Tyson Yoshi被斥拍片反擊不當

有網民指Tyson Yoshi「跟得好貼」，亦有人不認同Tyson Yoshi的做法，直斥車輛「響喉」確實對他人造成滋擾；又指身為有影響力公眾人物的Tyson Yoshi此舉不當，有帶頭欺凌該KOL之嫌。

