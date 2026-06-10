宏福苑接管管理公司合安　旗下屋苑御豪門警鐘失效半年遭消防檢控

宏福苑大火至今逾半年，《香港01》發現接管法團的「合安管理有限公司」，旗下管理的九龍城屋苑「御．豪門」，全幢大廈火警鐘系統失效逾半年仍未維修。記者翻查業委會紀錄，發現大廈消防系統配件停產，需重新招標。

消防處稱有接獲「御．豪門」的「消防設備關閉通知書」，並兩度巡查大廈都發現火警鐘均未能有效運作，未符《消防（裝置及設備）規例》，向合安提出檢控。合安稱未收到檢控，指工程涉整體系統更換及測試工作，需時處理，過程中一直與消防處溝通，預計本星期內展開工程。



九龍城「御．豪門」。（湯致遠攝）

去年12月警鐘不響 張貼逾半年

合安今年1月在大廈貼通告，指自2025年12月5日起，全幢大廈、由地下至60樓、以及天台的火警警報系統全都失效，故障是因「撳手掣」未能啟動警鐘，救火用的消防喉轆、花灑系統、消防栓等消防裝置則未受影響。

記者到「御．豪門」查詢，管理處職員稱，現時正在招標新消防承辦商。（湯致遠攝）

有租客相隔數月，發現大堂未有移除通告，擔憂警鐘系統失效多時，若大廈發生火災，將無法及時逃生。

記者6月初到「御．豪門」視察，同樣發現消防裝置失效的通告，管理處職員稱，現時正在招標新消防承辦商，即消防警鐘系統已失效七個月，「御．豪門」的註冊消防裝置承辦商為「集寶香港有限公司」。

合安在「御．豪門」大堂張貼通告及消防裝置失效通告。（湯致遠攝）

合安指配件停產 需重新招標

《香港01》翻查今年3月業委會的會議紀錄，合安提到警報系統、部份感應器以及有模組等零件出現故障，未能啟動警鐘。但該系統的配件已經停產，需要更換新的消防系統。而招標平台「Tender Air」資料顯示，合安於今年3月及6月，有為「御．豪門」更換屋苑消防警報系統招標，並在6月11日截標。

合安3月曾為「御．豪門」更換屋苑消防警報系統招標。（招標平台「Tender Air」網頁截圖）

合安6月再為「御．豪門」消防警報系統招標，截止日期為6月11日。（招標平台「Tender Air」網頁截圖）

若大廈要關閉消防裝置超過24小時，註冊消防承辦商需於24小時內提交消防設備關閉通知書。通知書列明，大廈關閉消防裝置不應超過14日。如果超過14日，就要再向消防處申請延期。

消防處稱在2025年12月10日，接獲「御．豪門」消防裝置承辦商「集寶香港有限公司」發出的「消防裝置關閉通知書」，確認大廈的火警警報系統須進行維修，並在翌日派員到場進行風險評估。消防稱，當時已即場要求消防裝置擁有人盡快修復系統，要求加強消防安全巡查和張貼消防裝置失效通告。

九龍城「御．豪門」。（湯致遠攝）

消防兩度巡查系統均失效 已檢控合安

消防稱已多次聯絡合安跟進，已向合安發出「消除火警危險通知書」，並在今年3月再派員測試系統，但火警警報系統及火警偵測系統不在有效操作狀態，已根據《消防（裝置及設備）規例》（第95B章），向合安提出檢控。由於案件已進入司法程序，消防稱不便披露細節。

消防承辦商集寶曾申請過幾多少張「消防裝置停用通知書」，並為期多久呢？消防未有回覆。

「御．豪門」的消防「撳手掣」已貼告示，稱警報失效。（湯致遠攝）

合安稱換系統需時 未收到檢控

合安稱發現火警警報系統出現故障後已即時跟進，包括委聘註冊消防裝置承辦商進行全面檢查，已即時展開報價、評估及揀選方案等程序。

為何系統失效半年，才安排於本周維修? 合安稱因原有警報系統停產，需與消防承辦商制定維修方案，包括更換整套警報系統，並要按照《建築物管理條例》招標及與業主組織商議，故過程需時。

合安稱，過程中一直與消防處保持溝通，並定期向業戶通報進度。消防處已知悉有關情況及跟進安排，預計本週內展開工程，其後會安排全面測試，以確保系統恢復正常運作，並符合相關安全要求。合安又稱，未收到消防檢控。

消防裝置失效警告列明，註冊消防承辦商為集寶香港有限公司。（湯致遠攝）

註冊消防承辦商：事件涉第三方 不作評論

註冊消防承辦商集寶香港有限公司稱，基於事件涉及第三方，集寶不會就個別事件作出評論。

自去年宏福苑大火後，消防處已推出新措施，加強監管消防裝置維修工程，要求工程要在60日內完成。若限期內未能遵辦，處方會發出「消防火警危險通知書」。根據《消防（消除火警危險）規例》，若無法在限期內遵辦可被檢控，最嚴重可判罰款十萬元，並可就罪行持續，每日判罰一萬元。