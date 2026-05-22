公屋戶拍到鄰居滋擾房委會拒扣分　官指標準高到無可能　裁住戶勝

黃大仙橫頭磡邨的住户，就其鄰居在其門外倒垃圾等滋擾作投訴，並以閉路電視作證據，惟職員卻稱非「斷正」而拒絕扣分，只是作出警告。男租戶早前不服提法覆核，法官高浩文今（22日）下判辭，指房委會對證據的要求屬「過高」和「不可能」，屬誤解屋村管理扣分制。事實上，只要證據達至「足夠」（sufficient）的標準，已可構成充分並予以考慮，裁定住户勝訴，惟拒絕就重新審視本案的影片證據頒布強制令。



申請人安裝閉路電視拍到鄰居惡行

申請人司徒永亮，答辯人為房委會。申請人與太太居於黃大仙橫頭磡邨宏安樓一單位。他稱自2022年9月起，遭1名鄰居不斷騷擾，包括在他們家門口丟垃圾，大力拍門，及出言威嚇等，申請人在家門安裝的閉路電視，亦拍到鄰居的這些行為。

申請人是黃大仙橫頭磡邨的住戶，他稱拍到鄰居倒垃圾等行為，房委會稱因非其職員親眼目睹，故未有接納。（資料圖片／黃偉民攝）

法官高浩文指房委會要求執法人員目擊事發經過才接受，其標準高至無可能，認為職員誤解扣分制。（資料圖片）

房委會信件提及要提供100%的證據

法官指，本案的爭議在於「充分證據政策」的詮釋和應用。法官表示，據房委會的信件等文件，他們要求提供「100%」證據，即需要執法人員目擊事發經過，至於閉路電視等的證據，由於有曾經刪剪的憂慮，故未能完全依賴作證物，只能作參考的用途。

官認為足夠證據已達致標準

法官表示，接納申請方所指，「充分證明」（adequately substantiated）不等於「絕對證明」（absolute substantiated）。只要證據達至「足夠」（sufficient）的標準，已可構成充分並予以考慮。

房委會要求是誤解管理扣分制

法官認為，在現實中，可能只有有關的影片可以反映違規的行為，故申請人提供的片段，是屬於「充分證明」違規的證據，而房委會的要求是誤解了屋邨管理扣分制。

親眼目睹屬不可能的嚴格程度

官稱，「親眼目睹（eye-witnessed）」的要求屬「不可能」、「過高」，嚴格的程度達至刑事審訊的標準。合理的決策不應忽視眾多影片證據，尤其是亂拋垃圾等發生在片刻之間的行為，裁定房委會做法不合理，要求他們重新詮釋扣分制及執行守則，惟拒絕就重新審視本案的影片證據頒布強制令。

案件編號：HCAL2388/2025