屯門公屋戶大型木梳化棄電梯大堂　網民轟缺德　造成阻塞可扣7分

公屋戶的大型垃圾不應隨便棄置。有屯門湖景邨居民向街坊群組發相，表示有鄰居將大型木梳化、木梯及木櫃桶等家具棄置電梯大堂，梳化比綠色有蓋垃圾桶還要大。不少網民表示胡亂棄置大型垃圾的問題常見於舊屋邨，保安員為免被投訴「廢事多事」，部份住戶可以私下給錢清潔工幫忙清走。



據房委會資料，公屋戶需將大型家具或雜物棄於指定的雜物收集站，而據屋邨管理扣分制，公屋戶棄置雜物造成阻塞或妨礙清潔工作，可被扣7分。



湖景邨民木梳化棄電梯大堂

facebook群組「屯門友」接獲屯門湖景邨居民圖片，表示有鄰居將一張大型木梳化棄置在電梯大堂，「要啲清潔姐姐幫佢收走」。照片所見，1張3座大型木梳化被放到2個有蓋垃圾桶旁，比垃圾桶更「大件」，梳化上放了一條木梯及包裹貨物的包裝紙，前方放了拆出的抽屜、紙皮箱及快遞貨物包裝袋及帶子等。

網民指「個個舊型屋邨都係咁」 批無公德心

網民指胡亂棄置大型垃圾的問題在舊屋邨尤其嚴重，「個個舊型屋邨都係咁，冇人理！啲清潔工當咗係指定工種了」、「梳化、床褥，我都見過」、「每條屋邨總有呢啲人」、「呢啲人咪自私冇公德心囉」、「啲人唔知自己住緊公屋」、「好多都係咁偷雞放大堂」。網民提到其實座頭保安發現有人送家俬時，「入嚟要登記去邊間，有新必有舊傢俬掉」，但大多「打份工廢事多事好多刁民玩投訴」、「其他邨見過，樓下會貼警告要求自行清走，不會幫你包底、倒垃圾嘅無責任幫手處理大型垃圾」。

有留言指正確做法是「自行放於垃圾站」，也有部份人選擇付錢「叫清潔呀姐掉，兩三百元好正常大家開心，大件要揾同事幫手分兩份」、「可能有畀錢畀阿姐嘅，依家大家都唔知、暫時唔好斷估」。

公屋住戶要將傢俬棄置於指定收集站

據房委會資料，公屋住戶如要棄置大型物件，住戶要自行搬至垃圾收集站，如發現有住戶在走廊堆疊大量家俬雜物，影響街坊出入，屋邨管理人員隨即跟進。去年房署回覆南區區議會關於屋邨大型雜物處理問題時，提到公屋戶需將體積較大的家具或雜物，先行棄置於指定的雜物收集站，並由食環署提供夾車服務清理。

棄置雜物造成阻塞可被扣7分

據屋邨管理扣分制，放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作，初犯者書面警告無效後，在2年警告有效期內再犯，可被扣7分。而在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料，可被扣15分。