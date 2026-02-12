氫能試驗｜增3項目原則上獲批　包括氫燃料電池冷鏈貨車跨境運輸

環境及生態局發言人周三（11日）表示，由環境局領導的氫能源跨部門工作小組在當日的會議上，原則上同意多3個氫燃料技術試驗項目的申請，涉及氫燃料電池冷鏈貨車作跨境運輸，以及氫燃料電池車供跨境拖車運送。



圖為2026年2月11日，由環境及生態局領導的「氫能源跨部門工作小組」舉行第九次會議，原則上同意多三個試驗項目的申請。（環境及生態局Facebook圖片）

發言人指出，3個項目涉及：（一）由廣東易運物流供應鏈有限公司提交的申請，試驗五輛氫燃料電池冷鏈貨車作跨境運輸用途；（二）由廣東香港旅運有限公司提交的申請，試驗兩輛氫燃料電池車作跨境拖車運送用途；以及（三）由中石化（香港）有限公司、美心食品有限公司及宏景智駕（香港）科技有限公司聯合提交的申請，試驗兩輛氫燃料電池冷鏈貨車作跨境運輸用途。

發言人表示，工作小組收到上述試驗項目的詳細資料後，隨即展開審視工作。申請人因應政府部門提出的意見，對設計和技術細節作出改進後，作小組在周三的會議上原則上同意申請。

迄今35試驗項目獲原則上同意申請

工作小組至今已審視並原則上同意了35個開展氫能源試驗項目的申請，小組會繼續參考所有試驗項目收集到的數據及經驗，為優化本地氫能應用的安全和技術指引提供意見。