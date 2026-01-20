煤氣公司舉辦氫能城市設計比賽　鼓勵全港高小學生探索應用潛力

香港中華煤氣有限公司夥拍機電青少年大使計劃，舉辦「煤氣綠火焰『氫』造城市設計比賽」，誠邀全港高小學生參與，鼓勵學生發揮創意，製作模型呈現對未來氫能城市的想像。煤氣公司將提供一系列免費課堂、動手工作坊及參觀活動，讓參賽學生深入了解氫能原理，及其在建築發展、交通運輸等行業的應用實例，攜手構建可持續發展的低碳城市，比賽即日起接受全港小學報名。



煤氣公司夥拍機電青少年大使計劃舉辦煤氣綠火焰「氫」造城市設計比賽，鼓勵學生探索創新的氫能應用方案。（煤氣公司提供圖片）

入圍隊伍可參加工作坊及參觀公司總部

比賽分兩大階段，入圍首階段的隊伍將獲邀參加綠氫實驗工作坊，通過電解水嘗試製造氫氣，學生亦會到訪煤氣公司總部，認識能源企業日常運作，並參觀氫能實際應用場景。晉級隊伍及後有機會參加氫能模型車競賽及參觀機電工程署總部，進一步加深他們的能源科學及創科知識。決賽隊伍將展示他們製作的城市模型，展現氫能多元應用範疇。

為支持學生豐富其學習經歷，煤氣公司將全額資助各隊的參賽費用。所有參賽學生均可獲嘉許證書，得獎者可獲書券、獎狀或獎座，其中冠軍可獲10,000 港元書券及獎座。

煤氣公司參與的全港首個「綠氫」生產項目，預計於今年第二季投產。圖為綠氫生產設施模擬圖。（煤氣公司提供圖片）

利用堆填區生物沼氣生產綠氫 料首批今年第二季投產

煤氣公司助理總經理—集團環境、社會及管治黃俊璋表示，煤氣公司在香港致力發展氫能並拓展其應用場景，希望透過「煤氣綠火焰『氫』造城市設計比賽」，鼓勵學生以嶄新角度構思氫能如何融入社區，從而探索更多突破性的綠色能源方案；同時期望比賽可提高學生對能源科學的興趣，並激發他們在STEAM的潛能。

氫能擁有高效、潔淨的特點，而煤氣公司生產的人工煤氣約一半成份為氫氣，可從遍布全港的煤氣管道抽取使用。煤氣公司積極響應港府的《香港氫能發展策略》，推動多項創新氫能試驗項目，包括去年全國運動會期間，利用氫能發電機為高爾夫球賽事場地提供電能。

此外，煤氣公司參與的全港首個「綠氫」生產項目，將利用堆填區的生物沼氣生產綠色氫氣，預計首批本地製綠氫於今年第二季投產。