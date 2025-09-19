男教師涉摸兩名少女大腿　事主口供不穩脫非禮罪　但官斥行為越界

中學男教師涉摸兩名17歲少女大腿，被控非禮及襲擊5等罪，案件今（19日）在屯門裁判法院裁決。暫委裁判官熊雪如裁決指，相信被告的行為令事主感到不快和委屈，斥被告為人師表卻作越界行為。但礙於未能穩妥接納事主證供，裁定被告所有罪名罪脫。



被告劉湛基（39歲，教師）被控1項普通襲擊及4項非禮罪，指他於2022年12月30日在某中學襲擊女子X；及在2023年4月某日非禮女子Y，及於5月18日非禮女子X和兩度非禮Y。法庭就本案頒下匿名令，任何人不得披露事主與被告的關係、案發地點等可辨認事主身份的資訊。

被告劉湛基在屯門法院被裁定非禮罪罪名不成立。

兩名事主口供亦有可疑之處

熊官裁決時指，X作供時回答對被告的態度和互動的問題時有所迴避和保留，庭上指控亦與其書面供詞有落差，代表她錄口供或庭上沒有如實交代事情。另一方面，辯方指出X曾在非禮翌日傳訊息予被告時才承認，令人懷疑她是否出於某些原因，從而作出偏頗和不實的證供。

另外，事主Y在庭上作供才首次提及被告踢曾她，她被盤問時沉默了2分鐘才尷尬地笑稱當時很亂，忘記了。熊官質疑Y的指控會否是與人商討過，或者記憶有誤。

官指被告自招嫌疑

熊官續指，當X和Y同場時，兩人對被告行為的描述有不能磨合之處，不能肯定被告有否作出涉案行為，遑論推測其意圖，因此裁定被告所有罪名不成立，但提及被告的動作令X和Y感到不快和委屈，熊官亦斥被告為人師表，卻作出越界行為，有自招嫌疑。辯方沒有訟費申請。

案件編號：FLCC 399/2025