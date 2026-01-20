康文署打擊炒場新招明生效　禁外掛程式訂場　違者罰停訂360日

康文署打擊違規轉讓康體設施／場地（俗稱「炒場」）的新措施明日（21日）起生效，「SmartPLAY康體通」已加入新條件，禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地或干擾系統正常運作，如有違反，署方會暫停相關帳戶360日，毋須給予任何預先通知。



另外，為確保租用人為真正用家，明日起室內籃球場及排球場的租用人在預訂場地時，必須填寫另外兩名用場人士的資料，並須與其中一人一同簽取場地及在場使用設施。



打擊「炒場」新措施明日（21日）起生效。（資料圖片／羅君豪攝）

康文署今日（20日）重申，只接受用戶透過「SmartPLAY康體通」官方網頁、My SmartPLAY流動應用程式，或設置於多個康樂場地（包括18區康樂事務辦事處）的智能自助服務站，以人手操作程序預訂，試圖繞過常規程序預訂或干擾系統運作均屬違反規例。

康文署表示，會分階段打擊「炒場」，再三提醒用戶不要向「炒場」者提供帳戶資料代為訂場。任何用戶如曾光顧「炒場」者的服務或將帳戶資料提供予他人，應盡快更改用戶密碼，以免帳戶被盜用。

另外，為確保租用人為真正用家，明日起室內籃球場及排球場的租用人在預訂場地時，必須填寫另外兩名用場人士的資料，並須與其中一人一同簽取場地及在場使用設施。

打擊「炒場」新措施明日（21日）起生效。（資料圖片／廖雁雄攝）

措施一：干擾「SmartPLAY康體通」者將被停帳戶360日

康文署將禁止使用電腦程式或其他自動化工具，經「SmartPLAY康體通」預訂場地，以打擊干擾系統正常運作的不當行為。由明年1月21日起，康文署會暫停違規者帳戶360日，不會預先通知。

康文署再次提醒用戶必須遵守「SmartPLAY康體通」的使用條件，妥善管理帳戶資料，切勿向他人透露用戶帳號及密碼。曾將帳號及密碼提供予第三者的用戶，請盡快及定期更新用戶密碼，以免帳戶被盜用。

三項新措施，加強打擊「炒場」措施明日起。（資料圖片／羅君豪攝）

措施二：預訂室內籃球場和排球場 須與用場人士簽取場地

現時在「SmartPLAY康體通」預訂草地足球場時，租用人必須填寫另外4名用場人士的資料，並須與其中3人一同簽取場地及於租訂段節在場使用設施，確保租用人是真正用家。

康文署認為措施取得一定成效，將擴展至室內籃球場及排球場，明年1月21日起預訂時必須填寫另外2名用場人士的資料，並須與其中一人一同簽取場地及在場使用設施。