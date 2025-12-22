康文署3措施防炒場　禁電腦程式預訂　室內籃球排球場不可執雞

康文署今日（22日）宣布採取三項新措施，加強打擊懷疑「炒場」活動，包括：如用戶使用電腦程式或自動化工具干擾「SmartPLAY康體通」，將被暫停帳戶360日；租用室內籃球場及排球場時，必須填寫另外兩名用場人士的資料，並須與其中一人一同簽取場地及在場使用設施；「執雞」安排不再適用於室內籃球場和排球場，以防有人故意於用場當天不取場，進行懷疑「炒場」活動。康文署表示，會密切監察新措施的成效。



康文署今日（22日）宣布採取三項新措施，加強打擊「炒場」。（資料圖片）

措施一：干擾「SmartPLAY康體通」者將被停帳戶360日

康文署將禁止使用電腦程式或其他自動化工具，經「SmartPLAY康體通」預訂場地，以打擊干擾系統正常運作的不當行為。由明年1月21日起，康文署會暫停違規者帳戶360日，不會預先通知。

康文署再次提醒用戶必須遵守「SmartPLAY康體通」的使用條件，妥善管理帳戶資料，切勿向他人透露用戶帳號及密碼。曾將帳號及密碼提供予第三者的用戶，請盡快及定期更新用戶密碼，以免帳戶被盜用。

措施二：預訂室內籃球場和排球場 須與用場人士簽取場地

現時在「SmartPLAY康體通」預訂草地足球場時，租用人必須填寫另外4名用場人士的資料，並須與其中3人一同簽取場地及於租訂段節在場使用設施，確保租用人是真正用家。

康文署認為措施取得一定成效，將擴展至室內籃球場及排球場，明年1月21日起預訂時必須填寫另外2名用場人士的資料，並須與其中一人一同簽取場地及在場使用設施。

措施三：「執雞」安排不再適用於室內籃球場和排球場

按現行適用於部分康體設施的措施，租用人如於所租訂的段節開始10分鐘後仍未簽取場地，而當時沒有同類設施可供租訂，康文署容許「執雞」，即酌情容許其他使用者免費使用未被取場的設施，作與原租用人租場的相同用途。

康文署表示，注意到有室內籃球場和排球場的租用人故意於用場當天不取場，並安排其他人「執雞」，懷疑「炒場」。署方參考現時草地足球場的安排，由今年12月30日起，室內籃球場及排球場不可再「執雞」。