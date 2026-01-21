打擊炒場｜康文署：今早訂場大幅減少　反映新措施令炒場黨收斂

康文署今日起落實禁止「炒場」的新措施，包括禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地或干擾系統正常運作，如有違反相關帳戶會被暫停360日，毋須事先通知。署長陳詠雯今日（21日）表示，根據今早的數據顯示，早上7時至7時半的預訂情況相比上星期大幅減少，顯示炒場行為有明顯收斂。她指，會繼續觀察措施成效，並考慮擴至其他體育場地。



康文署推新措施打擊「炒場」。（資料圖片）

「炒場黨」用自動化程式預約場地 對市民不公道

新措施包括禁止在「康體通」使用外掛程式，以及要求租用室內籃球場和排球場的用戶必須有其中一個場地使用者一同簽場等。陳詠雯指，「炒場黨」利用自動化系統在康體通預約場地，對市民「好唔公道」，運動場地屬公共資源，所有市民都應能平等使用。

被問到如何識別，陳詠雯指署方通過訂場記錄，可以了解用戶如何登入及訂場，但一般市民通常不會利用這些工具。她舉例指，有些帳戶能同時使用同一帳戶操作5個訂場工具，署方便可識別到。

康文署推新措施打擊「炒場」。（資料圖片/李穎霖攝)

成效方面，陳詠雯稱根據今早的數據，早上7時至7時半的預訂情況相比上星期大幅減少，顯示炒場黨行為有明顯收斂。她指可見炒場黨會因應政府措施調整，但政府亦會作出相應反應。

陳詠雯表示，會繼續觀察情況，康文署會隨時根據情況調整相關措施，並計劃將打擊炒場措施擴展至其他場地，以進一步打擊「炒場」行為。