太古城母女命案｜孫玉菡哽咽：女童經專業評估可回家　現不宜揣測

太古城廬山閣一對母女昨日（10日）先後墮樓死亡，母親為社署社工。勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）出席活動後，哽咽回應說，該母親昨早墮樓身故後，女兒在家人陪同下到醫院，經院方評估後，讓女兒在家人陪同下回家。他表示，評估的具體情況仍有待調查，現階段不宜作揣測。他又指，感到非常難過，對家人致以最深切慰問，強調社署會全力支援有關家庭。



勞工及福利局局長孫玉菡。（港台直播截圖）

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動後見記者表示，對於事件感到非常難過，對家人致以最深切慰問。 他確認離世的母親為社署的醫護社工，昨日事件發生後，女兒曾被送院，醫生、社工等都有作評估及檢查，經評估後才讓女兒在家人陪同下回家。

社署署長杜永恒則表示，有關家庭並非社署正跟進的個案，署方昨晚已派員家訪，將提供全面情緒支援，亦會協助處理身後事；社署亦向該父親及其他家屬留下聯絡方法。

被問到當時是否未能辨識女童屬高風險、讓她回到案發現場是否一個「好決定」，孫玉菡說，強調讓女童隨家人回家是經醫護及社工專業判斷，「無論醫生、護士、社工都係專業嘅，佢哋都要做一個判斷嘅。」

孫玉菡續稱，明白社會關注是否可以做得更好，指出當局包括警方正在調查，現時不宜太多揣測，又表示目前最重要是為有關家庭提供空間及關愛，希望社會「默默支持吓佢哋」。