科技園率本地科企亮相國際創科展　吸引多間龍頭企業代表探討交流

香港國際創科展（InnoEx）周一（13日）起一連四日於灣仔會展舉行。香港科技園公司率領 16 間園區科企參展，展出涵蓋人工智能、數碼轉型、電子及機械人及生命健康科技四大創科領域的多元化創新方案及應用場景，期間吸引逾十間國際品牌、龍頭企業代表及投資人洽商交流，了解本地最新創科成果及商討合作機會。



香港科技園公司率領 16 間園區科企參加香港國際創科展。(香港科技園公司提供圖片)

科技園公司於 InnoEX 2026 期間舉辦初創企業介紹會（Startup Smart Launch），為參展企業提供聚焦平台，向目標業界持份者展示其創新方案，爭取更多合作、融資及落地機會。此外，科技園公司亦有 10 間園區創科公司於世界級電子盛會「香港春季電子產品展」參展，科企尋找更多潛在的商業及投資機會，以助他們擴展業務。

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，InnoEX 是亞洲最備受矚目的創科盛事，科技園公司今年率領園區科企參展，展現香港創科企業在研發、應用落地及市場拓展方面的發展潛力。配合展會期間一系列創業及商務對接活動，他指科技園公司期望協助園區科企更有效連繫買家、投資者及合作夥伴，加快技術商業化及市場拓展，進一步推動香港創科成果走向國際。