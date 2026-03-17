科技園招聘會｜逾3000人參加　80間企業提供逾千個創科職位

科技園公司今（17日）舉辦「Reimagine AI+」招聘會2026，吸引超過3,000人次參加。招聘會以「人工智能+」（AI+）為主題，積極對接國家「AI+」行動，聯同超過80間園區企業及初創，共同推進「AI產業化」，於線上線下合共提供超過1,000個創科職位空缺。



招聘現場設有逾50個公司展位，涵蓋人工智能與智能科技，生命健康科技等範疇，吸引大批求職者到場，了解AI+帶動下的多元職涯機遇。（科技園提供圖片）

香港科技園公司舉行「Reimagine AI+」招聘會2026，同時宣佈啟動「HKSTP Talent Foundry 2.0」，支援更多年輕人才科技轉型。（科技園提供圖片）

科技園公司表示，招聘現場設有逾50個公司展位，涵蓋四大策略產業範疇，包括：生命健康科技、人工智能與智能科技、先進製造與微電子、綠色科技，全面展示香港創科生態圈的多元發展格局。

今年特別推出「Career Hack & Match」求職環節，讓參加者與20間初創創辦人進行互動解難工作坊。（科技園提供圖片）

今年特別推出「Career Hack & Match」求職環節，讓參加者與20間初創創辦人進行互動解難工作坊，針對初創面對的現實業務挑戰，提出潛在解決方案，真正實現理論與實踐結合。求職者透過事前為心儀企業構思針對性的創新方案，並於現場進行展示及討論，將傳統被動的求職模式轉化為動態的實戰對決。

科技園公司行政總裁黃秉修致開幕辭，強調科技園公司致力以人才驅動產業發展，加速推動「AI產業化」，助力香港建設成為國際創新科技中心。（科技園提供圖片）

科技園公司行政總裁黃秉修表示，科技園公司致力構建世界級的創科生態圈，而人才正是整個生態的核心引擎，今日的「Reimagine AI+」招聘會不僅展現了園區企業對AI人才的殷切需求，更充分體現科技園公司以人才驅動產業、以產業匯聚人才的發展理念。科技園公司將繼續深化與業界及學術機構的合作，全方位支援人才成長，推動創科產業升級，加速香港建設成為國際創新科技中心的進程。

科技園公司亦於同日宣佈推出升級版「HKSTP Talent Foundry2.0」。計劃將由過往集中支援本地大專院校學生，進一步延伸至更多年輕人才，透過提供更貼近產業需要的培訓、技能提升、技術洞察、導師指導及職位配對，支援早期職涯專才轉型升級。