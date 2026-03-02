香港科技園深圳分園青年科創谷啟動　孫東：為青年創業家提供服務

香港科技園今（2日）於其位於福田的香港科學園深圳分園，舉行「一園兩地、深港共創暨河套香港青年科創谷啟動儀式」。創新及科技局局長孫東表示，香港科學園深圳分園將具備更豐富的空間和資源，為更多優秀的創科企業和青年創業家提供服務，當局正積極與深圳市政府及內地相關單位探討人流、物流、資金流及數據流等「四流」跨境流動的具體實施方案，以加快實現河套「一河兩岸」、「一區兩園」的發展理念。



10家科技企業在一眾嘉賓見證下進行合作項目承諾入駐簽約儀式。(科技園公司圖片)

孫東等嘉賓參觀創科成果展，了解25家園區企業在生命健康、人工智能及先進製造等前沿技術。(科技園公司圖片)

創新科技及工業局局長孫東、創新科技署署長李國彬、深圳市政協副主席、福田區區委書記兼河套發展署黨組書記黃偉，香港科技園公司主席查毅超博士及行政總裁黃秉修等，均有出席啟動儀式。

創新科技及工業局局長孫東表示，特區政府一直不遺餘力地推動香港創科發展。(科技園公司圖片)

孫東表示，隨着河套香港青年科創谷投入營運，香港科學園深圳分園將具備更豐富的空間和資源，為更多優秀的創科企業和青年創業家提供服務。他指港府一直不遺餘力地推動香港創科發展，其中河套香港園區已於去年12月正式開園，政府會繼續以「只爭朝夕」的精神，採取「邊建設、邊進駐」以及公私營合作等模式加快園區發展。

孫東又指，新一份《財政預算案》公布會向立法會申請注資100億港元予香港園區公司以加速園區發展，當局正積極與深圳市政府及內地相關單位探討人流、物流、資金流及數據流等「四流」跨境流動的具體實施方案，以加快實現河套「一河兩岸」、「一區兩園」的發展理念。

香港科技園公司主席查毅超在典禮上致辭。(科技園公司圖片)

查毅超表示，非常高興見證香港科技園「一園兩地」的階段性成果和未來發展藍圖。「一園」代表香港科學園、「兩地」就是香港和深圳。在企業與人才的雙向流動方面成效顯著，透過優勢互補的發展模式，做到「引進來、走出去」的角色。

香港科學園深圳分園配備兩座樓高6層的大樓，提供共享工作空間、辦公室、乾濕實驗室及相關配套設施，將從3大方向強化跨境支援，驅動企業在大灣區與全球市場之間雙向拓展：

• 更強的跨境加速能力：結合香港與深圳兩大核心樞紐的疊加優勢，提供從概念驗證到商品化的全方位支援，為企業打通要素流動的關鍵節點。

• 更廣的市場機遇與成功路徑：透過「Go Global服務平台」，為企業提供由低風險「軟著陸」、市場對接到產業鏈結的一站式支援，助力企業穩步拓展大灣區以至全球市場，實現高效的跨境佈局。

• 更深的生態協同效應：以「1+1創新生態圈」促進與深圳園區的深入合作與知識共享，推動高價值成果轉化。同時，透過系統化創業培訓、專業領域深耕與跨域交流，持續為大灣區產業生態注入人才動能，支持企業實現規模化與國際化發展。