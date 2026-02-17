農曆新年｜尖沙咀權發小廚加價16%收$50　附照常營業兩餸飯店指南

【農曆新年／餐飲業／兩餸飯】農曆新年期間，本港部份餐廳「收爐」，甚至大年初十才啟市，至於如常營業的餐廳，則可能收取加一或加二的服務費，市民「搵食艱難」。不過主打價廉物美的兩餸飯店近年漸成餐飲業主流，其中被譽為兩餸飯龍頭的權發小廚尖沙咀店繼續營業，兩餸飯新春價50元一盒、三餸飯則60元一盒，即分別上調16%及13%。下文綜合香港兩餸飯關注組的資料，列出如常營業的兩餸飯店名單。



農曆新年期間，本港部份兩餸飯店如常營業。（資料圖片／夏家朗攝）

根據香港兩餸飯關注組製作的地圖，截至2025年底，本港已有近700間兩餸飯店。（資料圖片／夏家朗攝）

權發小廚目前在本港開設5間店，其中尖沙咀店將於新春期間如常營業，圖為銅鑼灣店。（資料圖片／廖雁雄攝）

農曆新年｜照常營業兩餸飯店一覽

壹品燒鵝／堅尼地城及觀塘



權發小廚／尖沙咀



富膳飯店／油麻地



熊貓美食／太子



佳記美食／長沙灣及荃灣



豐盛小廚／荃灣



農曆新年｜權發小廚尖沙咀店無收爐 兩餸飯收$50一盒

被譽為兩餸飯龍頭的權發小廚目前共有5間店，其中尖沙咀店新春期間如常營業，由早上11時營業至晚上10時。根據該店大年初一的新春價目表，兩餸飯已由原來的43元調整至50元，即升幅達16.3%，相當於加一點五；三餸飯及淨餸則由原來的53元調整至60元，即升幅達13.2%。

不過權發小廚的菜式依然相當豐富，包括燒乳鴿、豉汁豆苗、豉油皇炒麵、西蘭花炒蝦球、豉汁倉魚及蒸鱔等。

農曆新年期間，部份兩餸飯店「收爐」大年初十。（資料圖片）

兩餸飯店近年漸成餐飲業主流。（資料圖片／夏家朗攝）

農曆新年｜年初二啟市兩餸飯店一覽

好飯好餸／葵芳



山頂燒鵝／旺角



壹品燒鵝／石門



超人燒鵝／黃大仙、大角咀及大埔



農曆新年｜年初三啟市兩餸飯店一覽

暫無



位於灣仔的飛哥小廚年初四（2月20日）啟市。（資料圖片／歐陽德浩攝）

農曆新年｜年初四啟市兩餸飯店一覽

佳記美食／西環、北角、灣仔、佐敦、九龍灣及土瓜灣



飛哥小廚／灣仔



戶戶餸／尖沙咀



三洋美食／油麻地



喜洋洋美食／旺角



譽記／土瓜灣



糖川在家美食／新蒲崗



熊貓美食／荃灣



食好D／屯門



齊記美食／屯門紅橋



三多美食／石門

