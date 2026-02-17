農曆新年｜尖沙咀權發小廚加價16%收$50 附照常營業兩餸飯店指南
【農曆新年／餐飲業／兩餸飯】農曆新年期間，本港部份餐廳「收爐」，甚至大年初十才啟市，至於如常營業的餐廳，則可能收取加一或加二的服務費，市民「搵食艱難」。不過主打價廉物美的兩餸飯店近年漸成餐飲業主流，其中被譽為兩餸飯龍頭的權發小廚尖沙咀店繼續營業，兩餸飯新春價50元一盒、三餸飯則60元一盒，即分別上調16%及13%。下文綜合香港兩餸飯關注組的資料，列出如常營業的兩餸飯店名單。
農曆新年｜照常營業兩餸飯店一覽
壹品燒鵝／堅尼地城及觀塘
權發小廚／尖沙咀
富膳飯店／油麻地
熊貓美食／太子
佳記美食／長沙灣及荃灣
豐盛小廚／荃灣
農曆新年｜權發小廚尖沙咀店無收爐 兩餸飯收$50一盒
被譽為兩餸飯龍頭的權發小廚目前共有5間店，其中尖沙咀店新春期間如常營業，由早上11時營業至晚上10時。根據該店大年初一的新春價目表，兩餸飯已由原來的43元調整至50元，即升幅達16.3%，相當於加一點五；三餸飯及淨餸則由原來的53元調整至60元，即升幅達13.2%。
不過權發小廚的菜式依然相當豐富，包括燒乳鴿、豉汁豆苗、豉油皇炒麵、西蘭花炒蝦球、豉汁倉魚及蒸鱔等。
農曆新年｜年初二啟市兩餸飯店一覽
好飯好餸／葵芳
山頂燒鵝／旺角
壹品燒鵝／石門
超人燒鵝／黃大仙、大角咀及大埔
農曆新年｜年初三啟市兩餸飯店一覽
暫無
農曆新年｜年初四啟市兩餸飯店一覽
佳記美食／西環、北角、灣仔、佐敦、九龍灣及土瓜灣
飛哥小廚／灣仔
戶戶餸／尖沙咀
三洋美食／油麻地
喜洋洋美食／旺角
譽記／土瓜灣
糖川在家美食／新蒲崗
熊貓美食／荃灣
食好D／屯門
齊記美食／屯門紅橋
三多美食／石門
