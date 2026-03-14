權發小廚極速頂手生記粥品鰂魚涌舊舖　年中開幕鬥附近6間兩餸飯

【結業潮／權發小廚／生記粥麵／餐飲業／兩餸飯】曾獲已故食家蔡瀾譽為全港最好粥店「生記粥品」，其鰂魚涌店已在上月底結業，不足半個月時間，本港兩餸飯店龍頭「權發小廚」公布已承租該舖位，預計4月份開始裝修，今年中可開幕，將提供少量堂食座位。



鰂魚涌店為權發小廚今年第3間新店，也是全港第8間店。「香港兩餸飯關注組」地圖顯示，該舖位毗鄰太古坊商業區，附近一帶已開有最少6間兩餸飯店，包括岱民自由餐及添飯餸等，估計將掀起新一輪「惡鬥」。



「生記粥品專家」鰂魚涌店今年2月28日最後一日營業，店外大排長龍。（資料圖片／梁鵬威攝）

「生記粥品專家」門外貼出結業啟示。（資料圖片／梁鵬威攝）

權發小廚即將開設第8間分店，圖為銅鑼灣店。（資料圖片／廖雁雄攝）

生記粥品鰂魚涌店二月底結業 權發小廚極速承租

上環40多年老字號「生記粥品專家」曾獲已故食家蔡瀾譽為全港最好粥店，其鰂魚涌分店因租約期滿，已在今年2月28日最後營業，當時店外大排長龍。店員向《香港01》指，由於業主加租，老闆決定不再續租。

本港兩餸飯龍頭「權發小廚」昨日（13日）在社交平台公布，將承租生記粥品鰂魚涌舊舖址，即英皇道955至957號舖位，為今年擴張的第3間分店。相片顯示地產代理已在舖位外放置告示牌，寫上「恭賀『權發小廚』即將開幕」。

地產代理在告示牌寫上「恭賀『權發小廚』即將開幕」。（權發小廚FB圖片）

權發小廚︰擴展速度相對其他餐飲品牌非常保守

權發小廚在社交平台表示，預料消息公布後必然出現反對聲音，例如擔心食物品質下降，因此向食客強調並無盲目擴張，創業至今只開設5間店（不計今年新開張的3間店），相對其他餐飲品牌已非常保守，承諾會繼續努力提供更高品質的食物。

權發小廚老闆娘Kitty向《香港01》透露，由於該店佔地面積較小，只能放置少量堂食座位，預計4月份開始裝修，最快於年中開幕。

權發小廚老闆娘Kitty透露，預計四月份開始裝修，最快年中開幕。（資料圖片／廖雁雄攝）

新店位於鰂魚涌港鐵站斜對面，毗鄰太古坊商業區，附近一帶已開有最少6間兩餸飯店。（香港兩餸飯關注組地圖）

鰂魚涌港鐵站毗鄰商業區 附近最少6間兩餸飯店

翻查資料，鰂魚涌店將是權發小廚港島區第2間店。香港兩餸飯關注組地圖顯示，新店位於鰂魚涌港鐵站斜對面，毗鄰太古坊商業區，附近一帶已開有最少6間兩餸飯店，包括凝香園、糖廠小廚、添飯餸、南苑美食、岱民自由餐及香港人兩餸飯。