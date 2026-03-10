DSE｜英文口試開考　問兩餸飯為何流行　考生回答廉價兼選擇多

【DSE／ORAL／文憑試題目／兩餸飯】DSE中學文憑試英文科口試今日（10日）開考，下午4時半、即開考前半小時，上水風采中學考場外有近20人排隊入內。有應屆考生透露，其應考題目關於青少年理財，但事前甚少準備相關議題，「見到有啲嚇親」，慶幸題目不算難。



另有考生說，其應考題目關於兩餸飯為何流行、有何好處和壞處等，他回答疫情後經濟轉差，不少人失業或遭凍薪，於是選擇較廉價的兩餸飯。他又透露自己不時光顧，「學生都冇咩錢」。



兩餸飯店近年漸成餐飲業主流。（資料圖片／夏家朗攝）

DSE英文Oral考試問乜？

DSE英文口試開考｜3月10日今午4時許、即開考前半小時，上水風采中學考場外有近20人排隊入內。（鄭子峰攝）

青少年理財成口試題目 有考生感意外：見到有啲嚇親

應屆考生陳同學表示，其應考題目關於青少年理財，包括校方如何指導學生理財、向青少年提供甚麼儲蓄策略等。她說題目不算難，但「見到有啲嚇親」，因事前她準備科技和人工智能（AI）相關問題，甚少接觸理財題目，不過她自覺表現不錯。她稱主要圍繞日常事物回答，又引用不同例子如支付寶（Alipay）等。

至於一分鐘個人問題，她被問到倘獲得一筆金錢會如何利用，她回答稱八成用於儲蓄、一成用於投資、其餘是日常生活使費。

DSE英文口試開考｜3月10日今午4時許、即開考前半小時，上水風采中學考場外有近20人排隊入內。（鄭子峰攝）

問題要求考生想像如何宣傳兩餸飯

另一就讀大埔恩主教書院的應屆考生張同學表示，其應考題目關於兩餸飯為何流行、有何好處和壞處、以及如何宣傳兩餸飯。

張同學說，他回答指疫情後經濟轉差，不少人失業或遭凍薪，同時面臨物價上漲，於是光顧兩餸飯，其最大特點是價格便宜和選擇多。他又透露自己不時光顧，「學生都冇咩錢」。壞處方面，他指兩餸飯較多煎炸食物，不太健康。至於一分鐘個人問題，他被問及平日午餐會吃什麼，他回答稱兩餸飯。

整體而言，他認為口試題目不算難，又透露希望入讀中大生物醫學。另外，對於有消息傳出英文科口試擬改為網上形式舉行，張同學認為實體口試更公平。

親睹宏福苑起火、同班同學受災 好好調節心情應試

回顧中學生涯，張同學憶述就讀中一時因疫情上網課，認為溝通能力或受影響。直至中六，在大埔讀書的他親睹宏福苑起火，亦有同班同學受災，他說感到失落，唯有捐錢和做義工，好好調節心情。

此外，有應屆考生透露今年被派到跨區中學應考口試。同樣在大埔讀書的張同學表示，被派往灣仔區的學校考口試，亦據聞有同學被派往屯門學校應考。他感到不方便，因車程較長，「就會緊張耐啲」。