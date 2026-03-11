兩餸飯英文？DSE英文口試問兩餸飯　兩餸飯地圖揭店數又創新高

【DSE2026／中學文憑試題目／兩餸飯】中學文憑試（DSE）英文科口試周二（10日）開考，有考生說，其中一個應考題目關於兩餸飯為何流行、有何好處和壞處等。兩餸飯吃得多，到底兩餸飯英文是什麼？兩餸飯是否流行，或許可從兩餸飯店數目了解一下。根據香港兩餸飯地圖，至上月又創新高，香港有多少兩餸飯店?一文看清。



兩餸飯店近年漸成餐飲業主流。（資料圖片／夏家朗攝）

DSE英文口試2026問乜？

．有應屆考生表示其應考題目關於青少年理財，包括校方如何指導學生理財、向青少年提供甚麼儲蓄策略等。

．至於一分鐘個人問題，被問到倘獲得一筆金錢會如何利用。

．另一應考題目關於兩餸飯為何流行、有何好處和壞處、以及如何宣傳兩餸飯。

兩餸飯英文是什麼？

．Two-Dish Rice：兩餸飯英文有多種說法，最普遍是Two-Dish Rice，而DSE2026英文口試的題目亦是用了Two-Dish Rice

． Rice with Two Sides：另一個最貼切且普遍說法

． Economic Rice：雜菜飯意思，常稱為雜飯，在新加坡叫菜飯，又因價格大眾化而稱為經濟飯，是一種在80年代早期起源於馬來西亞中式經濟型飲食方式

．This This Rice：港式幽默的說法，表達點餐時「指著餸菜」特色，2022年時任美國駐港澳總領事梅儒瑞上載了光顧兩餸飯店的相片，在帖文加了「this this rice」標籤，曾惹熱議

．2-Item Combo / 2-Entree Plate：美式快餐風格說法

DSE 2026 英文口試開考｜2026年3月10日，上水風采中學考場外有近20人排隊入內。（資料圖片/鄭子峰攝）

兩餸飯什麼意思？

．兩餸飯是售價低廉的飯盒或碟飯，主要於香港流行；通常由兩款顧客自選的家常小菜及份量足夠吃飽的米飯組成，因此取名為兩餸飯。

香港有幾多間兩餸飯？

．根據香港兩餸飯關注組的兩餸飯地圖，在上月27日，香港兩餸飯店數目再創新高達689間，今年首兩個月淨增長11間。

