宏福苑火｜鴻毅宏業遭起訴　發展局：聘2公司驗樓樓宇期滿獲寬容

警方及廉政公署今日（10日）正式落案起訴宏福苑大維修顧問公司鴻毅建築師有限公司和總承建商宏業建築工程有限公司。政府表示，就已聘用兩間公司的樓宇，當局正按不同情況，提供適切支援，協助業主跟進相關工程。若該些樓宇涉及強制驗樓通知而遵辦期即將或已經屆滿，屋宇署會合理地作寬容處理。



警方及廉政公署今日（10日）正式落案起訴宏福苑大維修總承建商宏業建築工程有限公司。（資料圖片／梁偉權攝）

警方及廉政公署今日（10日）正式落案起訴宏福苑大維修顧問公司鴻毅建築師有限公司。（資料圖片／林振華攝）

政府晚上發新聞稿表示，理解現時有部分大廈及屋苑聘用了鴻毅或宏業，作為大廈維修工程顧問或承建商。由於涉事人士和公司已無法繼續履行工程職責，政府正按不同情況，提供適切支援，協助業主跟進相關工程。

就原聘用鴻毅為維修顧問並已有承建商展開維修工程的業主，巿建局昨日公布，將為約37個接受了市建局資助或支援服務的個案，提供免費過渡服務，協助聘請獨立工程評估顧問，釐清已完工但有待支付的工程費用，以及進行草擬聘用新維修工程顧問標書的工作。至於有數個個案雖並非市建局原客戶，市建局亦可以收費形式提供上述協助。

至於已聘請鴻毅為顧問但尚未與承建商簽訂工程合約的個案，政府指，業主應先行終止與鴻毅的合約，稍後再考慮透過未來推出的「加強版招標妥」聘用新維修顧問公司。為方便業主，發展局已整理了一份可供法團參考的資料，就終止鴻毅顧問服務及後續事宜提供意見。各區民政處會透過其地區網絡與受影響的法團或業主聯絡作提供。

就已聘請宏業為承建商而其顧問並非鴻毅的個案，當局指，工程顧問有責任協助業主監督承建商的工作及處理中途工程出現的問題。業主應與其工程顧問商討處理方法，包括終止與宏業相關的現有建築工程合約，並按情況徵詢法律意見。各區民政處會繼續透過其地區網絡與受影響的法團或業主聯絡，提供適切支援。

當局又指，如相關樓宇獲發強制驗樓通知而遵辦期即將或已經屆滿，屋宇署會合理地作寬容處理。

另外，發展局發言人表示，屋宇署於本年二月已將宏業從註冊一般建築承建商名冊中移除，但除名安排不會免除宏業及相關人士在《建築物條例》下須負的刑責。對於違反該條例的承建商、註冊檢驗人員和其他涉事人，屋宇署會因應調查結果根據該條例另行作出檢控和懲處。