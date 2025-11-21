去年近5000名海外醫生離英創紀錄　醫療機構預警：與反移民有關

英國醫學總會（General Medical Council）調查數據顯示，共有4,880名在海外獲得執業資格的醫生（overseas-trained doctors）在去年離開英國，較前年同期離開的3,869人增加26個百分點。代表英國國家醫療保健服務系統（National Health Service ，NHS）信託基金會的組織NHS Providers表示，海外醫生離開的重要原因與英國社會中反移民態度加劇有關。



英國《衛報》報道，NHS Providers行政總裁Daniel Elkeles指，海外醫生的離開對於NHS而言是一種「無法承受的損失」，強調NHS多年來的發展與海外醫生息息相關，而目前形勢令人擔憂。

2025年8月23日，英國布里斯托，圖為警方與反移民示威者發生衝突。（Getty）

英國醫學協會（British Medical Association）主席、醫生Amit Kochhar表示，不少海外醫生長期在NHS內效勞，而「一連串反移民的言論和社會運動，已讓許多有移民背景的醫生在考慮是否繼續留在英國」。

報道指，英國醫療監管機構去年的年度報告顯示，來英就業的海外醫生人數增長趨於穩定，去年共有20,060人在英國醫療機構名單中註冊，但僅略多於2023年註冊的19,629人，是自2020年來錄得的最小增長。而NHS中共有42%的註冊醫生來自海外，意味NHS的營運依賴海外醫生。