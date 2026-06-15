旅客誤訂多一晚酒店欲更正 平台酒店互推 消委會介入始免費取消
隨着網上預訂平台普及，消費者可隨時在網上比較各酒店賓館的住宿選擇和房價，然而相關消費爭議亦隨之而來。消委會今日（15日）公布的其中一宗爭議個案，有計劃來港旅遊並逗留一晚旅客出發前一星期，透過網上平台預訂酒店，完成預訂並付款約900元後始發現自己錯誤選擇輸入住日期，即誤訂多了一晚。
旅客即時聯絡預訂平台希望可以酌情允許取消原有訂單後重新下單，平台表示如需更改，需要獲得該酒店同意方可安排退款。旅客遂聯絡酒店，但酒店又表示凡透過第三方平台預訂住宿的訂單，酒店均無權同意或拒絕取消訂單，建議直接與平台跟進。旅客感到酒店及平台有互相卸責之感，因此向消委會求助。
消委會指，旅客唐先生計劃12月底來港旅遊並逗留一晚，出發前一星期，他透過網上平台預訂酒店住宿，原定入住日期為12月29日至30日，但在完成預訂並付款約900元後，發現自己錯誤選擇輸入12月29日至31日為入住日期，即誤訂多了一晚。
唐於是即時聯絡預訂平台，希望平台可以酌情安排，允許取消原有訂單後重新下單。平台表示如需更改，需要先獲得該酒店同意免費取消原有訂單的確認電郵，方可安排退款。唐遂聯絡酒店，希望酒店協助提供同意免費取消的電郵，但酒店卻表示凡透過第三方平台預訂住宿的訂單，酒店均無權同意或拒絕取消訂單，建議唐先生直接與平台跟進。
唐先生表示他多次與預訂平台及酒店交涉，惟雙方均表示訂單需由對方先處理，相關回覆令他無法釐清訂單實際上應由哪一方負責跟進，同時亦令他感到酒店及平台有雙方互相卸責之感。出發日期將至，然而訂單問題仍未解決，唐先生感到焦急無助，因此向消委會求助，希望酒店同意免費取消該錯誤訂單。
消委會指，考慮到唐先生預訂的酒店入住日期將至，故接獲個案後即日聯絡酒店跟進事件，其後，酒店回覆表達對客人的意見及住宿體驗的重視，因此已作出酌情安排，主動與相關預訂平台作進一步溝通，並同意為唐安排免費取消預訂，退款亦已透過平台辦理，個案得以順利解決