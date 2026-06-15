旅客誤訂多一晚酒店欲更正　平台酒店互推　消委會介入始免費取消

隨着網上預訂平台普及，消費者可隨時在網上比較各酒店賓館的住宿選擇和房價，然而相關消費爭議亦隨之而來。消委會今日（15日）公布的其中一宗爭議個案，有計劃來港旅遊並逗留一晚旅客出發前一星期，透過網上平台預訂酒店，完成預訂並付款約900元後始發現自己錯誤選擇輸入住日期，即誤訂多了一晚。



旅客即時聯絡預訂平台希望可以酌情允許取消原有訂單後重新下單，平台表示如需更改，需要獲得該酒店同意方可安排退款。旅客遂聯絡酒店，但酒店又表示凡透過第三方平台預訂住宿的訂單，酒店均無權同意或拒絕取消訂單，建議直接與平台跟進。旅客感到酒店及平台有互相卸責之感，因此向消委會求助。



隨着網上預訂平台普及，旅客訪港前可隨時在網上比較包括香港各酒店賓館的住宿選擇和房價。（資料圖片）

消委會指，旅客唐先生計劃12月底來港旅遊並逗留一晚，出發前一星期，他透過網上平台預訂酒店住宿，原定入住日期為12月29日至30日，但在完成預訂並付款約900元後，發現自己錯誤選擇輸入12月29日至31日為入住日期，即誤訂多了一晚。

唐於是即時聯絡預訂平台，希望平台可以酌情安排，允許取消原有訂單後重新下單。平台表示如需更改，需要先獲得該酒店同意免費取消原有訂單的確認電郵，方可安排退款。唐遂聯絡酒店，希望酒店協助提供同意免費取消的電郵，但酒店卻表示凡透過第三方平台預訂住宿的訂單，酒店均無權同意或拒絕取消訂單，建議唐先生直接與平台跟進。

唐先生表示他多次與預訂平台及酒店交涉，惟雙方均表示訂單需由對方先處理，相關回覆令他無法釐清訂單實際上應由哪一方負責跟進，同時亦令他感到酒店及平台有雙方互相卸責之感。出發日期將至，然而訂單問題仍未解決，唐先生感到焦急無助，因此向消委會求助，希望酒店同意免費取消該錯誤訂單。

旅遊前預訂酒店房間，想享盡優惠，要留意各項細節。（資料圖片）

消委會指，考慮到唐先生預訂的酒店入住日期將至，故接獲個案後即日聯絡酒店跟進事件，其後，酒店回覆表達對客人的意見及住宿體驗的重視，因此已作出酌情安排，主動與相關預訂平台作進一步溝通，並同意為唐安排免費取消預訂，退款亦已透過平台辦理，個案得以順利解決