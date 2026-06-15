輸入外勞擬設兩級制　部分飲食業人手比例收緊至3:1　違規制裁5年

政府2023年引入「補充勞工優化計劃」，近期多名僱主涉嫌「假招聘」等違規，社會亦關注輸入外勞影響本地工人飯碗。據了解，勞福局完成檢討，今日（15日）下午公布一系列優化措施。



當局擬推出兩級審批制度，屬第二級的行業，外勞及本地員工比例將從現時的「2：1」收緊至「3：1」。飲食業中的廚房及樓面崗位將率先被列入第二級，不排除有需要時將保安納入。此外，勞工處對違規僱主的行政制裁，消息指計劃從現時最多2年增加至最多5年。



據了解，勞工處將推出兩級審批制度，第二級的人手比例將收緊至「3：1」，當局會率先將飲食業中的廚房及樓面等將納入第二級。（資料圖片/梁鵬威攝）

據了解，勞工處將推出兩級審批制度，第二級的人手比例將收緊至「3：1」，當局會率先將飲食業中的廚房及樓面等將納入第二級。（資料圖片/梁鵬威攝）

擬推兩級審批制 飲食業人手比例改「3：1」

根據現行規定，僱主輸入外勞時，本地勞工與外勞的比例要維持「2：1」，即每僱用兩名本地勞工，可申請輸入一名外勞。據了解，勞工處計劃推出兩級審批制度，第二級的職位人手比例將收緊至「3：1」。

由於飲食業輸入外勞人數佔最多，涉嫌違規的情況亦比較嚴重，消息指政府會率先將飲食業中的廚房及樓面等將納入第二級，希望增加本地工人的工作機會，至於洗碗工則維持第一級。消息指政府正觀察保安行業輸入外勞情況，不排除有需要時納入第二級。

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，並於今日（27日）起陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

違規僱主最多可被行政制裁5年

此外，當局擬加強對違規僱主的行政制裁，由現時的最多制裁兩年，改為可根據不同違規事項疊加處罰。如果僱主被揭發違反多項規定，最多可行政制裁5年。

,現時外勞月薪約1.5萬至1.8萬元，租金約1800至3000元，容易超出月薪10%水平。據了解，當局擬將外勞的租金扣減由現時佔薪金10%增加至20%。此外，每名外勞的工作地點亦擬由3個地點增至5個，以增加僱主彈性。

另外，為鼓勵僱主聘請本地殘疾人士，聘請本地殘疾人士與外勞的比例會定為「1：1」.