環球生命（1）有限公司聘本地僱員涉交失實資料 禁申輸入外勞1年
撰文：吳美松
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勞工處今日（9日）宣布環球生命（1）有限公司（Global Living (1) Limited）就聘用本地僱員情況，向處方提供失實資料，違反「補充勞工優化計劃」規定，遂對其施加行政制裁，即時中止其已提交的輸入勞工申請，即日起亦拒絕處理該公司隨後一年在優化計劃下提交的申請。
勞工處表示，經調查後，確定環球生命有限公司在申請輸入侍應生及見習廚師期間，就其聘用本地僱員的情況向本處提供失實資料，違反優化計劃的規定，故對其施加行政制裁即時中止其已提交的輸入勞工申請，並由即日起拒絕處理上述公司隨後一年在優化計劃下提交的申請。
勞工處強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括中止僱主已提交的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。
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