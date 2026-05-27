涉交假廣告扮招聘失敗　圖呃勞工處准輸入外勞　7僱主及中介被捕

警方偵破涉及勞工處「補充勞工優化計劃」申請的騙案，揭發有僱主公司及中介公司，提交虛假廣告截圖，訛稱經本公開招聘後未能請到本地勞工，企圖欺詐勞工處以獲准輸入外勞。行動中，警方以「企圖欺詐」罪拘捕7名僱主及中介。警方嚴厲譴責有關欺詐行為，並表示會與勞工處合力打擊違法行為，確保本地工人優先就業。



警方深水埗警區重案組高級督察梁偉軒交代案件。（戴慧豐攝）

深水埗警區刑事部於今年2月，接獲由勞工處轉介的4宗可疑申請，涉及4間僱主公司及3間中介公司。4宗申請分別經「補充勞工優化計劃」，向勞工處申請輸入勞工，擔任市場推廣主任、廚房幫工、掛接式車輛駕駛員以及按摩師。

勞工處於去年10月至11月，接獲上述中介公司提供的網上招聘廣告截圖，惟處方發現截圖經過明顯修改，字體不一，而且有內容被遮蓋。該處懷疑有僱主及中介公司以虛假截圖，企圖欺詐勞工處，誤導處方信納僱主已經完成刊登招聘廣告的規定，從而獲准輸入勞工批准。因此，勞工處暫停4宗申請並轉交警方跟進。據悉，4間公司並沒關連，而有關截圖的日期字體有明顯不一。

根據勞工處自2023年推行的「補充勞工優化計劃」，申請輸入勞工的僱主，必須先在網上招聘廣告平台或報章進行本地公開招聘，優先聘請本地勞工。若完成本地公開招聘後，仍未能請到本地勞工，僱主需要向勞工處匯報招聘結果，並遞交招聘廣告截圖或報章廣告核實。僱主可委聘中介公司協助處理申請。

警方深水埗警區重案組高級督察梁偉軒指，警方向有關廣告平台調查，確認有關僱主及中介公司從沒在平台刊登相關招聘廣告紀錄後，於今年5月18日至22日展開執法行動，分別於長沙灣、元朗、落馬洲管制站及機場，以涉嫌「企圖欺詐」罪拘捕4男3女本地人（26至57歲），包括僱主及中介公司的代表或員工，涉嫌向勞工處提供偽造招聘廣告截圖，企圖欺詐勞工處以取得輸入勞工的批准。全部人獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到

梁偉軒表示，案中僱主及中介若申請成功，除了會剝削本地勞工就業機會，更是濫用政府為協助業界的政策。警方嚴厲譴責有關欺詐行為，並與勞工處合力打擊違法行為，確保本地工人優先就業。警方重申，企圖欺詐是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監14年。