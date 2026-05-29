善衡專業護老院涉擅增條件致本地求職者無理不獲聘　禁申外勞兩年

勞工處今日（29日）宣布，善衡專業護老院有限公司涉在「補充勞工優化計劃」（優化計劃）輸入勞工申請時，提出未獲勞工處同意的招聘條件，導致最少一名合資格求職者不接受聘任為普通文員，等同無合理理由拒絕聘用該合資格求職者。署方決定對其實施行政制裁，即時中止其已提交的申請，並禁止申請兩年。



勞工處。（資料圖片）

向申請普通文員職位的本地求職者提出未獲勞工處同意招聘條件

勞工處表示早前接獲投訴及經調查後，確定對善衡專業護老院有限公司在本地公開招聘期間，向申請普通文員職位的求職者提出未獲勞工處處同意的招聘條件，以及由於新增的招聘條件，導致最少一名合資格求職者不接受聘任為普通文員，等同無合理理由拒絕聘用該合資格求職者。

即時中止已提交的優化計劃輸入勞工申請

署方指該公司有關行為違反優化計劃有關本地招聘的規定，故被施加行政制裁，即時中止已提交的優化計劃輸入勞工申請，而該公司由即日起隨後兩年在優化計劃下提交的申請將不獲處理。翻查資料，善衡專業護老院有限公司位於荃灣，屬私營院舍。