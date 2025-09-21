阿Mo李啟言意外後首參加演唱會獲演出者鼓勵　醫院內電動輪椅代步

MIRROR演唱會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿MO）受傷至今3年，其父李盛林在最新代禱信中稱，阿MO每星期數次在醫院範圍內以電動輪椅緩緩漫遊，最近一次可以外出長達8個多小時、更是在受傷以來參加了第一場演唱會，獲「演出者正面地鼓勵和支持」。



MO父李盛林星期六（20日）晚在代禱信中指，兒子阿MO每星期有數次都可以透過電動輪椅在醫院範圍內緩緩漫遊，他形容是「輪椅上奇幻之旅」，成為阿MO重要的「鍛鍊與娛樂」。

李盛林表示，阿MO會透過電動輪椅、駛進醫院的小食部，「尋找自己喜歡的健康食品；偶爾，還會發現一些心儀的小玩意」。MO父認為這些都為密集的治療日程「添上了一絲輕鬆與變化，成為日常中溫暖而珍貴的調劑」。

外出長逾8小時 受傷以來首看演唱會

MO父又指，阿MO在治療師和護工的陪同與協助下，首次在受傷以來參加第一場、也是期盼已久的演唱會，「儘管當天外出長達八個多小時，中途也需要在近乎平躺的輪椅上休息」，但他內心充滿感激 ，也得到「演出者正面地鼓勵和支持」，因此「興奮之情，遠遠蓋過了身體的疲憊」

MO父在文中感謝一位加拿大的創傷復康科教授的指引，讓阿MO從治療之初至今不斷探索超越傳統脊椎創傷治療與復健的創新方法。

他又感謝在過去幾年，曾經照顧過阿MO的醫護人員，「好幾次特地遠道而來為他加油打氣」而這些「點滴溫暖，讓我們深深感受到如家人般真摯的關懷。」

代禱文全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 165 (20250921) 「輪椅上奇幻之旅」

「13 如果我們不信在活人之地得見耶和華的恩惠， 就早已喪膽了。 14 要等候耶和華！ 當壯膽，堅固你的心。 我再說，要等候耶和華」(詩篇 27:13-14 – 譯希伯來文聖經)

(一) 啟言 (Mo )： 拓展更自然的空間

1) 「電動輪椅漫遊醫院」

如今，每週數次在醫院範圍內以電動輪椅緩緩漫遊，已成為阿MO 重要的「鍛鍊與娛樂」。有時，他會駛進醫院的小食部，尋找自己喜歡的健康食品；偶爾，還會發現一些心儀的小玩意。這些片刻，為密集的治療日程添上了一絲輕鬆與變化，成為日常中溫暖而珍貴的調劑。

2) 「久違了的演唱會」：

a) 從未想過，經歷如此沉重的創傷，經過三年治療，阿MO竟能在治療師和護工的陪同與協助下，參加了受傷以來第一場、也是期盼已久的演唱會，內心充滿感激 。儘管當天外出長達八個多小時，中途也需要在近乎平躺的輪椅上休息，但興奮之情，遠遠蓋過了身體的疲憊。

b) 更意想不到的是，還有機會得到演出者正面地鼓勵和支持，實在令人驚喜又感動 ！

3) 「教授醫護情」：

a) 在2022年事件發生後，我們曾向加拿大一位知名的創傷復康科教授請教，尋求未來該如何面對這條艱辛的康復之路 。在他的指引下，阿MO從治療之初至今，始終依循著教授的建議，不斷探索超越傳統脊椎創傷治療與復健的創新方法。

b) 在過去的幾年裡，曾經照顧過阿MO的一些醫護人員，好幾次特地遠道而來為他加油打氣，接下來也還有早已約定好的見面 。這些點滴溫暖，讓我們深深感受到如家人般真摯的關懷。

4) 代禱感恩

a) 誠摯祈求各位繼續為阿MO禱告，願他的身體能持續對治療產生積極反應。我們相信，除了個人的意志力，更重要的是神在他身上的醫治與帶領。若單靠人的意志就能得著痊癒，這世上就不再會有疾病死亡；願我們全心倚靠那超越人意的恩典與大能。

b) 請為阿MO常存喜樂盼望禱告，他一直都有信心面對自己前面的復健 。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】

1) 身為父母，就像所有普通家庭一樣，總是全心盼望能為孩子尋求有效治療的可能。 尤其阿MO在大學時期所學習的，加上那位加拿大教授的指引，帶給了他尋求治癒的本心。可以說，是他自己率先開始探索脊椎創傷的前沿醫療科技，同時請教了多位專家醫生的意見，最終勇敢地踏出了這一步，為自己開創出一條創新治療之路——「神經配對」與「幹細胞治療」。

2) 更讓我們感恩的是，幾位專精於脊椎前沿研究的專家教授，願意親自為阿MO提供治療。這樣的機會，是我們從前連作夢都不敢想的 。

(三) 【經文解釋 (下)】：

1) 「要等候耶和華！」(קַוֵּה אֶל־יְהוָה, qavah el-YHWH)

這句重複出現的命令「קַוֵּה אֶל־יְהוָה」（要等候耶和華），是全詩的高潮所在。「קַוֵּה」（qavah）一詞的詞根源自「繩索」或「扭緊」，暗示這裏的「等候」並非被動空等，而是一種如繩索拉緊般「積極的等待」。它既承認現實中的困難與張力，卻又將這樣的張力轉化為對神的信靠，而不是任由其變成憤怒、焦慮或冷漠——這是一種帶著堅定盼望的等待。

2) 詩人將「等候」與「剛強壯膽」並列，表明真正的勇氣並非來自人的血氣，而是來自對神的積極等候。 這呈現一種神學上的翻轉：並非因為我們剛強才能等候，而是因著我們願意等候，神就賜下剛強。 這樣的呼喊，也與《約書亞記》中神吩咐約書亞「你當剛強壯膽」彼此呼應，強調這樣的力量，始終來自神與人同在的應許。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「165：輪椅上奇幻之旅」