阿Mo李啟言父親李盛林牧師安息禮6.6尖沙咀舉行　帛金用作醫療費

【阿Mo／Mo爸／李盛林】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師自此一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度，惟李牧師近月身體出現問題需接受治療，直至4月25日離世，享年71歲。



家庭發展基金總幹事、李盛林教友羅乃萱今晚（9日）在社交平台公布，李盛林的安息禮將於6月6日早上10時半舉行，地點為尖沙咀聖公會聖安德烈堂，邀請各界人士一同緬懷他的一生。若市民願送上帛金作為阿Mo的醫療生活費，可存入家屬的滙豐銀行戶口。



阿Mo父親李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度，直至今年4月25日離世。（羅乃萱FB圖片）

Mo爸安息禮6月6日聖公會聖安德烈堂舉行

羅乃萱今晚在社交平台公布，家屬將為李盛林舉行安息禮，邀請各界人士一同緬懷他的一生。時間為6月6日（周六）早上10時半，地點為尖沙咀聖公會聖安德烈堂。若市民願送上帛金作為阿Mo李啟言的醫療生活費，可存入家屬的滙豐銀行戶口。

李盛林安息禮安排



日期︰2026年6月6日（周六）

時間︰早上10時30分

地點︰ 聖公會聖安德烈堂（九龍尖沙咀彌敦道138號）

主禮︰陳謳明大主教

證道︰吳瑞龍院長



銀行名稱︰匯豐銀行HSBC

收款者姓名︰SO CHUI WAN & LI KAI MAN

銀行帳號︰563-450527-833



2025年4月25日下午近3時，牧職神學院公布李盛林（右一）同日離世。（阿Mo IG照片）

羅乃萱悼念︰李盛林展現出堅韌不拔的信仰力量

羅乃萱並悼念指，李盛林一生致力宣揚福音、牧養信徒，曾擔任神學院院長，培育無數後進，並以溫厚、謙卑的性格著稱，即使面對人生極大考驗，始終展現出堅韌不拔的信仰力量。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼

