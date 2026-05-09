阿Mo李啟言父親李盛林牧師安息禮6.6尖沙咀舉行 帛金用作醫療費
撰文：歐陽德浩
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【阿Mo／Mo爸／李盛林】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師自此一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度，惟李牧師近月身體出現問題需接受治療，直至4月25日離世，享年71歲。
家庭發展基金總幹事、李盛林教友羅乃萱今晚（9日）在社交平台公布，李盛林的安息禮將於6月6日早上10時半舉行，地點為尖沙咀聖公會聖安德烈堂，邀請各界人士一同緬懷他的一生。若市民願送上帛金作為阿Mo的醫療生活費，可存入家屬的滙豐銀行戶口。
Mo爸安息禮6月6日聖公會聖安德烈堂舉行
羅乃萱今晚在社交平台公布，家屬將為李盛林舉行安息禮，邀請各界人士一同緬懷他的一生。時間為6月6日（周六）早上10時半，地點為尖沙咀聖公會聖安德烈堂。若市民願送上帛金作為阿Mo李啟言的醫療生活費，可存入家屬的滙豐銀行戶口。
李盛林安息禮安排
日期︰2026年6月6日（周六）
時間︰早上10時30分
地點︰ 聖公會聖安德烈堂（九龍尖沙咀彌敦道138號）
主禮︰陳謳明大主教
證道︰吳瑞龍院長
銀行名稱︰匯豐銀行HSBC
收款者姓名︰SO CHUI WAN & LI KAI MAN
銀行帳號︰563-450527-833
羅乃萱悼念︰李盛林展現出堅韌不拔的信仰力量
羅乃萱並悼念指，李盛林一生致力宣揚福音、牧養信徒，曾擔任神學院院長，培育無數後進，並以溫厚、謙卑的性格著稱，即使面對人生極大考驗，始終展現出堅韌不拔的信仰力量。
▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼
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