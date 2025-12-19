舞蹈員李啟言工傷索償案明年審 官指僱主逃避責任 Mo將視像作供
男團MIRROR於2022年的紅館演唱會發生大型屏幕墮下事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被砸至嚴重受傷至癱瘓，他早前入稟區域法院向其僱主「舞館」作工傷索償。案件今（19日）在區院就評估補償金額排期審訊。舞館繼續缺席聆訊，法官羅麗萍指舞館明顯逃避責任，排期於排期於2026年5月4日開審，料審1天，雙方爭議點阿Mo的月入。李將以視像形式作供，其父李盛林亦會作供。
李稱事故前其月薪逾7.3萬
申請人李啟言，答辯人舞館有限公司。李於2022年7月28日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時27歲，事故前1年的平均月入約73720元。
官指證據顯示舞館逃避責任
舞館沒有代表到場，法官羅麗萍指舞館將原告方的信件「打回頭」，所有證據顯示舞館逃避責任。羅將審期訂在明年5月4日進行，料審一天。
案件編號：DCEC338/2024
