舞蹈員李啟言工傷索償案明年審　官指僱主逃避責任　Mo將視像作供

男團MIRROR於2022年的紅館演唱會發生大型屏幕墮下事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被砸至嚴重受傷至癱瘓，他早前入稟區域法院向其僱主「舞館」作工傷索償。案件今（19日）在區院就評估補償金額排期審訊。舞館繼續缺席聆訊，法官羅麗萍指舞館明顯逃避責任，排期於排期於2026年5月4日開審，料審1天，雙方爭議點阿Mo的月入。李將以視像形式作供，其父李盛林亦會作供。



李稱事故前其月薪逾7.3萬

申請人李啟言，答辯人舞館有限公司。李於2022年7月28日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時27歲，事故前1年的平均月入約73720元。

李啟言（阿Mo）稱他在事故前平均月薪逾7.3萬。（李盛林代禱信圖片）

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

2022年7月28日，MIRROR演唱會期間，懸掛在半空的巨型LED熒幕突然掉下，兩名舞蹈員被壓倒嚴重受傷，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，他因頸椎受傷，致全身癱瘓。這張照片剛好拍攝到熒幕掉下一刻，一名舞蹈員被壓倒，其他舞蹈員正合力移走熒幕，MIRROR成員呂爵安（Edan）停止唱歌，驚訝地望向舞台中央。（勞顯亮攝）

官指證據顯示舞館逃避責任

舞館沒有代表到場，法官羅麗萍指舞館將原告方的信件「打回頭」，所有證據顯示舞館逃避責任。羅將審期訂在明年5月4日進行，料審一天。

案件編號：DCEC338/2024