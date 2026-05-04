阿Mo李啟言工傷索償案　Mo視像作供稱平均月薪6.3萬　現仍需治療

男團MIRROR於2022年7月的紅館演唱會中，被下墜屏幕擊中脊椎致嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿 Mo），早前獲法庭裁定他當時的僱主「舞館」，需就李的工傷賠償。法庭早前已裁定李可獲賠償，今（4日）在區域法院開庭評核賠償金額。李在母親陪同下以視像作供，精神不錯，他稱從事舞蹈工作時，部份以口頭安排，亦有部份收入為現金，他估計平均月薪為6.3萬元，並稱他現仍需接受治療，生活亦需人照顧。法官羅麗萍稱見到李情況有所改善，鼓勵他要繼續積極和盡力，並稱會在6個月內下判辭。



李因脊椎嚴重受傷致四肢癱瘓

申請人為李啟言，答辯方為舞館有限公司。答辯方今繼續缺席聆訊。入稟狀指，李於2022 年 7 月 28 日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時 27 歲 。

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）。（勞顯亮攝）

李啟言（阿Mo）在事故中嚴重受傷，他因被屏幕擊中脊椎致四肢癱瘓，至今仍要接受治療。（勞顯亮攝）

李啟言(中)的父親李盛林牧師(右)，事發後一直透過代禱信交代兒子阿Mo的康復進度，他在2026年4月25日離世。（李啟言IG圖片）

官指答辯方明顯刻意逃避責任

法官羅麗萍稱，答辯人從未就本案應訊，法庭早前頒下李在「非正審判決」下勝訴。李曾把有關傷勢的文件送交答辯人，惟有位女士把有關的文件退回予李的律師，明顯是刻意逃避責任，遂批准本案在答辯方缺席下進行。

李父逝世法庭接納其證人陳述書

代表李的律師指，李父李盛林原以證人身份作供，惟他於上月不幸逝世，遂向法庭申請採納其證人陳述書。羅官表示已閱讀有關文件，內容大多關於李的傷勢以及他所需的護理，內容不受爭議，遂批准接納陳述書作證供。

李指有部份工作只以口頭安排

李啟言今在母親陪同下，以視像形式作供，其精神不俗，對答清晰。羅官關注李事發前從事舞蹈行業，其收入總額是如何計算。李另在證供中提及有大量工作，包括舞台聯絡人及老師等，大多以口頭安排，並以支票及自動轉帳等形式支付。

22年8月份收入增因收到演唱會薪酬

就其遞交有關2021年8月至2022年8月的銀行記錄，李確認皆為其工作所得的收入。羅官關注，他在2022年8月的收入突然增多，李解釋，因為該月份收到了早前演唱會的全部收入。

部份現金收入或會間中花掉

羅官另問李，據其證供所述，其部份工作以現金支付，他會否未有全部存入銀行，代表其實際收入應比記錄所得的多。李表示，他一般會把該些收入儲起，幾天後一併儲入銀行，不排除間中會花掉部份作使費，但無法確認準確金額。

李又稱他聲稱平均每月6.3萬元，是他使用部份現金薪水後的收入，但他不記得其所花費的金額。

至今日常仍需他人照顧

李又確認，勞工處2025年6月18日，以書面形式為李判傷，其病假亦至當日為止。他至今仍在醫院接受治療，日常需要由他人照顧。

李作供完畢後，羅官表示，見到李一直有接受治療，情況亦有所改善，鼓勵他要「繼續積極和努力」。

案件編號：DCEC338/2024