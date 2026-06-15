大班麵包主席廖志強被指欠290萬未還　遭法庭頒令破產

連鎖麵包店大班麵包西餅去年結業，其主席廖志強被指欠債約290萬元，被債權人申請破產，案件今(15日)在於高等法院聆訊，廖稱正在賣樓，望能暫緩下令，惟暫委法官林展程決定向廖頒下破產令。



呈請人於去年指廖志強欠下逾290萬債款未還，廖亦曾申請撤銷債務償還書，法庭今年3月駁回廖的申請，呈請方今要求法庭向廖頒下破產令。

大班麵包西餅2025年6月24日突全線結業，其主席廖志強被指欠債290萬未，今被法庭頒令破產。(黃偉民攝）

廖稱正出售物業欲還款

廖今稱他有誠意還錢，並曾兩度提出了還款計劃，但呈請人不接受。法官問廖能在何時還清債項時，廖稱20日內可還三分一，30日內還清，又透露正出售物業，且已有潛在買家感興趣。林官卻質疑廖為何不盡早出售物業。廖回應稱一直有做，但巿道不好。

呈請方指廖未能提供文件

呈請方卻指廖無法提供臨時買賣合約等文件，又稱據他們了解，廖在港並無名下物業。廖即稱與其妻有聯名物業。惟林官最終頒下破產令，並稱會在6月22日前下判辭解釋理據。

案件編號：HCB2285/2026