輸入外勞6.16起設兩級審批制　飲食業出品及樓面人手比例改為3:1

勞工處完成檢討「補充勞工優化計劃」，指餐飲業錄得空缺率5%和失業率6%，認為並非單純人力供應不足或過剩，而是有嚴重人力錯配問題，大部分失業者年滿45歲並具有經驗。



勞工處明日（16日）起實施多項優化措施，改兩級審批制度，第一級的職位沿用現時規定。第二級審批機制人手比例改為「3：1」，本地招聘期延長至6星期，涵蓋餐飲業出品部及樓面部，即侍應生、廚師、收銀員等，希望推動僱主提供更好薪酬條件。此外，勞工處對違規僱主的行政制裁，由現時最多2年增加至最多5年。



輸入外勞增設第二級審批機制，人手比例改為「3：1」，本地招聘期延長至6星期，涵蓋餐飲業出品部及樓面部。（黃寶瑩攝）

據勞工處將推出兩級審批制度，第二級的人手比例將收緊至「3：1」，當局會率先將飲食業中的廚房及樓面等將納入第二級。（資料圖片/梁鵬威攝）

勞工處：繼續推行輸入外勞符合社會整體利益

勞工處表示，政府經全面評估輸入外勞情況、考慮人力推算結果、持分者意見後，認為在確保本地工人優先就業的原則下，應容許有確實招聘困難及人手不足的僱主適度輸入勞工，支持香港的社會經濟發展，認為繼續推行優化計劃並維持現時涵蓋範圍符合社會整體利益。

勞工處初步估算，去年餐飲業人力供求表面上已接近平衡，但行業內仍存約5%空缺率和6%失業率，反映技能、工作性質、工作地點等存錯配問題。處長許澤森指，去年9月至今年5月，申請輸入外勞的餐飲業僱主提供近4,100個職缺，但本地招聘期間只有720人參與面試，有234人獲聘，最後只有12人接受聘用。至於其餘未能配對的失業人士，主要是45歲以上、具經驗的餐飲業從業員。

我哋見到行業入面唔係咁簡單（人力）供應不足或者過剩，而係有嚴重嘅人力錯配問題。 勞工處處長許澤森

勞工處處長許澤森表示餐飲業有嚴重人力錯配問題。（賴卓盈攝）

推行兩級審批制 第二級人手比例收緊至「3：1」

根據現行規定，僱主輸入外勞時，本地勞工與外勞的比例要維持「2：1」，即每僱用兩名本地勞工，可申請輸入一名外勞，僱主亦要經過四星期本地招聘等。

勞工處考慮最近情況，將餐飲業的出品部以及樓面部職位，納入第二級審批機制，人手比例更嚴格，收緊至「3：1」，改以整個部門所有職位計算。本地招聘期由四星期增至六星期，期間僱主須每兩星期參加一次由勞工處在指定就業中心舉行的招聘會。勞工認為新措施有助推動僱主提供更佳聘用條件，拉近僱傭雙方對薪酬及技能的期望落差。

屬輸入外勞第二級審批機制的職位

出品部職位：廚師、初級廚師、燒烤廚師、餐飲調配員、酒吧主管

樓面部職位：侍應生、樓面部部長、接待員及收銀員



輸入外勞增設第二級審批機制，人手比例改為「3：1」，本地招聘期延長至6星期，涵蓋餐飲業出品部及樓面部。（資料圖片／黃寶瑩攝）

有需要或再提高人手比例、降低獲批外勞人數

勞工處考慮到其他行業的輸入外勞人數明顯較少，錯配問題和薪酬期望差距亦較小，認為現階段不需將其他行業納入第二級審批機制。但處方會繼續留意情況，如有需要亦可調節第二級審批機制的規定，包括降低可獲批的外勞人數、再提高人手比例、增加其他本地招聘要求。

輸入外勞增設第二級審批機制，人手比例改為「3：1」，本地招聘期延長至6星期，涵蓋餐飲業出品部及樓面部。（資料圖片／黃寶瑩攝）

違規僱主最多可被行政制裁5年

嚴重違規僱主現時面臨最長兩年行政制裁，日後如涉及多於一項違規事項，制裁限期會疊加計算，最長五年。勞工處並會公布所有被施加行政制裁僱主的身分，加強阻嚇力。

現時外勞月薪約1.5萬至1.8萬元，外勞宿仠租金約1800至3000元，容易超出月薪10%水平。當局將外勞的租金扣減由現時佔薪金10%增加至20%，或實際住宿成本，以較低者，為準。

每名外勞的工作地點亦由3個地點增至5個，以增加僱主彈性。僱主在優化計劃下進行本地招聘時，亦必須提供相關職位在該些指定地區工作的空缺，供本地求職者應徵。此外，為鼓勵僱主聘請本地殘疾人士，聘請本地殘疾人士與外勞的比例會定為「1：1」。