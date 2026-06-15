地盤工被指11年性侵7歲女童　包括企圖肛交　裁定全部罪名不成立

地盤工涉11年前在一朋友家寄居時，性侵朋友女友的7歲女兒，包括要女童口交、手淫及企圖肛交。女童多年後才揭發事件，她在會面錄影曾指，被告曾要她口交，並會給她一百元買糖吃，又指被告曾企圖與她肛交，但不成功，最後被告用膠帶自綁手腳，叫她用籐條打她。辯方質疑事主性幻想，被告被捕時稱：「無做過。」並稱當時「窮到燶」，不會有錢給女童，又指女童當時有蛀牙，不會給她糖吃。2女5男組成的陪審團今(15日)經約1個半小時退庭商議，裁定被告所有控罪不成立。



被告張裕康，41歲，否認2項非禮、1項企圖與21歲以下女童作出肛交，以及2項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪，合共5罪，指被告於2015年，在秀茂坪某單位內，多番侵犯當時7歲的女童X。

被告張裕康被控非禮、企圖肛交等5項罪名，在高等法院經審訊後被裁定罪名不成立。(黃浩謙攝)

X年幼時曾交被告照顧

案情指，X在2009至2012年曾居於寄家庭，2013年搬到秀茂坪與母親及弟妹同住，當時X的舅父及被告於居於單位，X母在2014年離開後便沒有回來，X由舅父及被告照顧。

X在16歲時指被告多年前曾性侵她

X在2024年8月曾作會面錄影，她當時16歲，她稱2015年她7歲時，母親找來「大康叔叔」，即被告，照顧她和其他弟妹。她從被告手機中發現被告睇片，被告便摸及攬她，又要她口交，有次在她肚上射精，另一次則叫她吞精，每次事後都給她100元買糖食。她又指被告曾要她赤裸下身，並舔她的私處。

指被告肛交不遂自綁求籐打

她又指被告曾戴上安全套後圖與她肛交，並指被告用了潤滑劑，但不成功，被告改為用膠紙自綁手腳，並叫X用籐條打他，然後發出「淫叫」。辯方質疑這是X的性幻想，又指X在錄影期間發脾氣，因她未能虛構情節。X否認，並稱其母常帶人返家發生性行為，故她對性感好奇。

被告疑X外婆教唆指控

被告被捕後向警員稱︰「無做過。」他在與警方的會面錄影時稱，X當時有蛀牙，故不會給她糖吃，又稱他當時「窮到燶」，不會有錢給女童，亦無錢買潤滑劑等東西，又指女童X的外婆「好癲」，為人敏怠，質疑X的外婆教X作不實指控。

案件編號：HCCC419/2025