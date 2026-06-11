地盤工涉11年前性侵女童　被告指事主有蛀牙　不會叫她口交後給糖

地盤工涉11年前非禮女性友人的7歲女兒，並企圖與她肛交，案件今（11日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。被告否認曾性侵事主，又否認迫事主口交後給她糖吃或給她100元，並指X當時有蛀牙，若給她糖會遭人罵，他又稱當時沒有工作，「窮到燶」，既錢給事主，亦無錢買其他東西。被告又指事主外婆「好癲」，為人敏感，質疑事主在外婆教導下作出指控。



被告張裕康，41歲。他被控2項非禮、1項企圖與21歲以下女童作出肛交，以及2項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪，合共5罪。控罪指被告於2015年，在秀茂坪某單位內多番侵犯7歲女童X，包括要X替他口交、舔她的私處、用陽具磨擦X的私處，以及企圖與X肛交但不果。

被告張裕康否認11年前曾性侵女童，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告指事主是朋友女友的女兒

控方播放被告於2024年8月被捕後，和警員進行的錄影會面。被告在會面稱，他於2013年時離家出走，居於一名朋友家中，因此認識朋友的女友，即本案事主X的母親。於2015年，被告在朋友和X母邀請下同住，並於涉案時居於秀茂坪單位，期間照顧X和其弟妹。他形容X文靜，不會刻意和她交流。

指X有蛀牙不會給她糖

被告指，不知道為何被指控性侵X。警員問及被告涉迫X口交，並聲稱事後會讓X食糖，被告否認，並指X當時有蛀牙，稱：「我點會畀糖佢。」若他這樣做：「個個都鬧。」被告亦否認曾迫X口交後，及給予事主100元。他解釋，當時沒有工作，「買餸錢」也是X母提供，怎會有錢給X。

疑X外婆教X作出指控

他續指未有再照顧X等人後，居於該單位的X舅父曾致電他。X舅父在通話指，X的外婆指控被告打及「搞細路」，並且已經報案。X舅父問是否真有其事，被告否認。被告向警員指，X外婆「好癲」，為人敏感，質疑是X外婆教X作出指控。

被告重申當時窮到燶

警員在會面中亦問及被告涉使用潤滑劑，嘗試把陽具插入她的肛門但不果，被告否認，補充當時「窮到燶」，又稱：「無錢買咁多嘢。」

案件編號：HCCC419/2025