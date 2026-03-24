工人與12歲女童性交肛交後　多番獻計教事主扮誣告　囚5年9月

有與未成年少女非法性交案底的工人，在交友程式認識一名12歲女童後，多番與女童發生性行為，包括口交、性交及肛交。他因女童向社工投訴而被捕後，再多番聯絡女童，並教她要如何做成假象，似是女童為想陷他入獄而誣告，包括教女童認人時要認不出他，及被律師及法官問時要答「不知道」等，甚至要女童預演對答情況。女童已稱她知這屬妨礙司法公正，工人仍鍥而不捨地「獻計」，女童最終亦告知社工。工人今（24日）在高等法院承認9罪，法官譚耀豪指被告有前科，他與事主年齡相距15年，案情亦嚴重，判囚5年9個月。



控罪包括非法肛交及妨礙司法公正

被告唐鳴（29歲，建築工人）被控包括猥褻侵犯罪、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、與21歲以下女子肛交罪、2項13歲以下女童非法性交罪、2項與與16歲或以下女童非法性交罪及妨礙司法公正罪。

被告唐鳴在高等法院認罪，判囚5年9個月。(黃浩謙攝)

首次見面已提議性交但被拒

案情指，事主X在2010年出生，案發時約12至13歲，就讀中二。2023年7月6日，被告透過交友程式「探探」結識X，二人開始聊天。同年7月20日，被告讚X漂亮，問她有沒有性經驗，並催促X與他見面。兩人轉用Instagram聊天，並在同年8月29日，在被告新蒲崗工廠大廈租用的工作室見面。因當天下著滂沱大雨，X到埗時全身濕透，被告便脫下褲子給X替換，其後用手指磨擦X的私處約5分鐘，X拒絕但被告無視。被告曾提議性交，但X拒絕。

性交時X覺被告疑曾拍片

同年9月9日，被告再帶X到其工作室。X應被告的要求為其口交及性交，被告曾叫X望向天花板，又對她說：「小心痛喎！」過程中，X有感被告突然停下，她見到被告疑似正用電話錄影，遂要求他刪除影片，但被告拒絕。翌日早上約11時，X起床及自行回家，她對被告感到失望，但沒有把事件告知任何人。

被告與X肛交時X僅12歲

同年11月5日下午，當時仍是12歲的X再往被告家中。被告與X性交時，把肛塞及震動器等塞入X的私處，X感到痛楚及尖叫，但被告只叫X放鬆。被告又想拍攝，但因手機被X取走，故未能成功。其後，被告要求無套肛交，X拒絕但被告沒有理會，及後他有戴上避孕套。X告訴被告感到疼痛，過程只持續不到一分鐘。被告其後送X到地鐵站。

2023年12月26日，及2024年1月20日，X再兩度前往被告的工作室與他性交及口交。

X約被告見要求確認已刪除影片

至2024年1月29日，X放學後與被告在大學站見面，她要求檢查被告的手機，確認他是否有刪除早前拍攝的影片，並稱不想把事情鬧大。被告感害怕並向事主說：「我條命喺你手，如果你報警嘅話我要坐監。」

X翌日向社工投訴

翌日X因情緒有異，被轉介社工跟進，X告知社工有人在她更衣時拍了她的不雅照片，又提到2023年夏天曾與男網友5度性交，社工因此報警。被告在2024年2月7日因「與13歲以下女童非法性交」等罪名被捕。他承認知道X只有13歲，但稱除了牽手外無其他肢體接觸。

叫X被律師及法官問時要答不知道

被告獲法庭保釋後，多次聯絡X，指X未遵守承諾令他感到難過，並要求X以「梨茶」為代號稱呼，又以「已閱即焚」模式與X對話。被告並致電X，質問她為何要把事件告知社工，他又稱考慮過自殺。他其後又致電X說，警方可能會要她認人，叫她在程序中不要認出他，若X面對律師或法官的提問，要表示：「不知道」，或「不記得」。

要X預演對答以增加勝算

被告又要X預演對答，要她不要提及案中細節，以提高他的勝算；他又教X當法官問她是否仍想提告時，她要表示不想。被告又指X有機會被送到女童院，但她可用年輕向法官求情。他又指X破壞承諾在先，故X應該幫助他。

X曾反駁稱已知屬妨礙司法公正

至2024年4月中，被告告知X已聘請律師，律師表示X應該發送對其有利的訊息。X拒絕，又稱警方已告知她，這是妨礙司法公正。被告再嘗試說服X，指未成年人士不會被起訴及留有案底。

被告仍在想如何能看似被誣衊

被告其後再思考，應如何讓他看起來像是被誣衊，最後決定要X向他發送訊息稱：「其實我一直都想同你講，我得唔到嘅嘢其他人都唔洗得到，但我依家想同你講對唔住，我唔應該誣衊你。」他表示會把訊息截圖給法官看，X有照做。

X錄下被告提要幫他的對話

X其後把事件告知社工，亦提供了一段由其iPad錄製的短片，內容有關她與被告「已閱即焚」對話，當中被告曾指X可能要出庭，他提醒X要幫他。被告之後因妨礙司法公正罪再被捕。被告在錄影會面承認知道他不得直接或間接聯絡X，但否認曾與X聯繫。

被告過往曾有與未成年少女性交案底

法官譚耀豪判刑時指，被告在案發時27歲，中六畢業，曾有2項與16歲以下女童非法性交的案底，當時被判感化令。被告父母及前度在求情信指被告為人負責，會照顧74歲患癌父親。被告亦稱感後悔，及希望事主X不會留下創傷。

X現仍需接受心理治療

譚官引述事主的創傷報告指，X現時需接受心理治療，X與被告年齡相差15年，被告今次是重犯，案情亦嚴重，須判阻嚇刑罰，就性侵罪行判囚4年4個月，妨害司法公正罪則判囚2年4個月，部份刑期同期執行，總刑期為5年9個月。

案件編號：HCCC407/2025