地盤工涉11年前性侵女童　事主指被告自綁求籐打　辯方質疑性幻想

地盤男工涉11年前非禮女性友人的7歲女兒，並企圖與她肛交案，案件今（10日）在高等法院續審，庭上播放女事主X在16歲時與警方所作的錄影會面，她提及約7歲時，母親曾叫被告照顧她和弟妹，她指被告曾要她兩度口交，及圖與她肛交，但未有成功。她並指被告肛交不成後，他之後自綁手腳，並叫事主用籐打他，並發出「淫叫」成功，辯方質疑這是事主的性幻想，事主否認，並稱是性好奇，又指母親常帶人回家發生性行為，但院舍沒有相關教育。



被告張裕康，41歲。他被控2項非禮、1項企圖與21歲以下女童作出肛交，以及2項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪，合共5罪。控罪指被告於2015年，在秀茂坪某單位內多番侵犯7歲女童X。

被告張裕康在高等法院受審。(黃浩謙攝)

X母2014年離家後沒再回家

控辯雙方同意案情指，X於2009年至2012年間，被社署安排至寄養家庭暫住。於2013年時，X和弟妹、母親搬至涉案秀茂坪單位。社工於2015年家訪時，得知X的舅父和被告(X母的朋友)也曾居於該單位。X母於2014年離開後，沒有返回單位，X等人由舅父和被告照顧。

被告於2024年8月被捕，他警誡下稱：「無做過。」。X在認人手續中認出被告。

X指母親找大康叔叔照顧她和弟妹

控方播出X於2024年8月和女警進行的錄影會面，當時她16歲。X稱她的母親經常外出工作，並找來「大康叔叔」等人照顧X和其弟妹。她指「大康叔叔」，即被告於2015年性侵犯她，當時她7歲。

X稱曾兩次為被告口交

X稱她因偷用被告的手機，並發現他「睇咸片」。被告知道後，有時會摸或攬她。其後更要求她口交兩次。她指被告的陽具很臭，被告對她說：「快啲啦，唔該你呀。」兩次口交中，被告有一次在她的肚上射精，另一次則要她吞下精液，每次事後都會給她100元「買糖食」。

她又指被告曾在躺在床上，叫下半身赤裸的她，坐在被告的頭上，被告並有舔她的私處及同時自瀆。

指被告肛交不成叫X打他並發淫叫

X在該錄影會面上又指被告曾戴上安全套，用下體磨擦她大腿和私處，並用了潤滑劑，想嘗試與她肛交但不果。她指被告繼而用膠紙自綁被告的手腳，然後叫X持藤條打他，期間被告發出「淫叫」。

辯方指寄養家長及外婆均指X頑劣

辯方盤問時指，X由2016年至今，曾被安排到不同院舍和寄養家庭居住，曾有寄養家長指X頑劣。X的外婆亦認為X頑劣，經常說謊，因此申請社署成為X的監護人。X同意說法。辯方續指，X曾涉在另一院舍摸一名女童的胸和下體，X於2023年被捕，最終因女童的父親不追究，X才未有被起訴，X亦同意。

X稱對性好奇而非有幻想

辯方繼而指，X自6、7歲起已對性有幻想，X即澄清是對性好奇，並非幻想，又解釋稱其母在她年幼時，已「帶啲人返屋企」，並發生性行為，院舍沒有相關教導，故令她對性感好奇。

辯方質疑X未能虛構情節而勞氣

X同意她在錄影會面被女警問及細節時，曾「發脾氣」。辯指X因未能虛構情節，因此：「好勞氣。」X否認。她之後再解釋，因為事發已一段時間，她在錄影時因未能記得一些事情而感到「唔忿氣」，加上女警重複提問，令X：「有啲忟憎。」辯方重申被告從沒有性侵她，X不同意。

案件編號：HCCC419/2025